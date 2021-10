Antena 3, una década apartada del periodismo de corazón más agresivo

Noticias relacionadas ‘Sálvame’ vuelve a vender humo y no da el nombre del torero al que relacionó con la prostitución

Como todas las cadenas generalistas, Antena 3 tuvo durante muchos años programas de corazón en su parrilla. Extra Rosa, donde Ana Rosa Quintana y Rosa Villacastín analizaban la crónica social desde dos hermosos sillones. Ahora, con Cristina Saavedra (y más tarde Lucía Riaño), que nos desveló a los mortales el universo del Tamarismo. O ¿Dónde estás corazón?, con Jaime Cantizano de capitán, que llenó el prime time de salseos y discusiones de lo más variadas.

¿Dónde estás, corazón?, más tarde DEC, llegó a la parrilla de Antena 3 durante el mes de julio del año 2003 para dar cobertura a la actualidad del mundo del corazón durante 8 largos años y 9 temporadas.

El programa tenía una gran poder sobre la información rosa, y a menudo el espectáculo se iba de las manos. Allí fue donde La Veneno y Nova tuvieron peleas normales y de donde salió la ya popular frase “¿Qué currículum tiene esta tarántula?”. María Patiño y Carmen Pardo vivieron enfrentamientos épicos, y asistimos a polígrafos donde se decían verdaderas burradas, y una vez Aramís Fuster se rapó la cabeza en directo llorando, no se sabe bien por qué.

El espacio presentado por Jaime Cantizano logró convertirse en líder indiscutible de la noche de los viernes hasta que en septiembre de 2009 se estrenó el programa entonces conocido como Sálvame Deluxe.

El formato producido por La Fábrica de la Tele reinventó la forma de tratar los asuntos de corazón, con una frescura y un desenfado muy diferente al de Antena 3, que se ganó el apodo de “la cadena triste”. El Deluxe le fue ganando terreno, hasta que el 23 de septiembre de 2011 DEC cerró sus puertas para siempre.

Y con él, Antena 3 se despidió de los programas dedicados especialmente al corazón, y también dijo adiós al periodismo rosa más agresivo. Ese que se basa en desvelar amantes del pasado a base de preguntas comprometidas, el que incita a que dos personas se insulten en directo, el que mete el micrófono al personaje de turno en el momento que menos le apetece, el que especula sobre la vida más íntima de los famosos dando solo sus iniciales.

Cerrar el universo rosa le ha costado caro a Antena 3. Ha estado años sin liderar las audiencias un solo mes, mientras que Telecinco parecía no tener quien le hiciese sombra. En la principal cadena de Mediaset el corazón seguía funcionando. Sálvame iba ganando más peso en su parrilla, hasta el punto de ocupar la franja que antes tenía Pasapalabra. Además, surgieron nuevos programas, como Socialité y Cazamariposas, que daban al público más y más corazón. Incluso echó el lazo a Chelo García Cortés, María Patiño y demás periodistas de ¿Dónde estás, corazón?.

Este mes de septiembre, por primera vez, la tortilla se ha dado la vuelta. Parece que una parte de los espectadores ha comenzado a cansarse de tanto trajín sentimental, y por ello, Antena 3 ha logrado ganar en septiembre por cuatro décimas (14,2% vs. 13,8%), según los datos de Kantar publicados por las consultoras de audiencia. Esto supone un auténtico espaldarazo a su modelo de televisión, mucho más complicado de rentabilizar que el de su rival, basado en la retroalimentación de sus programas, y de analizar en Sálvame lo que se dijo en Viva la vida o en Ya es mediodía y viceversa.

Esto no quiere decir que Antena 3 haya dejado por completo el mundo del corazón, solo que ya no busca un espectáculo de gritos y peleas cuando habla de la vida sentimental de los famosos. Por ejemplo, en Espejo Público sí se mantiene un corrillo de temas rosas, con colaboradores como Fran Rivera. Tampoco ha renunciado a personajes muy vinculados al cuore como Isabel Preysler, Mar Flores o Terelu Campos para Mask Singer. Pero sí ha demostrado que tiene otro rumbo diferente al de Telecinco al no entrar en asuntos personales ni resultar indiscretos.

En los últimos años ha habido fuertes rumores de que Antena 3 diría adiós a su ‘blancura’ y que volvería a abrazar el corazón con fuerza. Se dijo, por ejemplo, que Terelu Campos se incorporaría a Espejo público junto a Rocío Carrasco, algo que finalmente no sucedió. Igualmente se habló de un programa que se titularía Secretos del corazón, con Santi Acosta, y que sería un formato a medio camino entre Hormigas Blancas y Lazos de Sangre. Su estreno se rumoreó para septiembre de 2019, aunque nunca más se supo al respecto.

