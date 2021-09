Carmen Borrego, de denostada a protegida de 'Sálvame': la guerra contra Terelu y 'Viva la vida'

El regreso de Carmen Borrego a Sálvame ha abierto una nueva era en el programa. Tras más de dos años de relaciones rotas y guerra abierta, la hija menor de Teresa Campos ahora ha sido recibida entre algodones y el formato de Telecinco parece haber cerrado filas en torno a ella. Tanto es así que el programa no ha dudado en cambiar las tornas del pasado y atacar a Terelu Campos por lo que le reprochaban a Carmen en su día: no defender a su hermana.

Todo comenzaba el pasado miércoles, cuando Kiko Hernández brotaba contra Terelu por negarse a dirigirse a él en el plató de Secret Story: "Me fui del plató por tu madre. Estoy de lamer traseros que ponen Campos hasta aquí. Ya no sé cómo actuar contigo, te he pedido disculpas, he hecho las paces con Carmen, he ido a comer con tu madre...", espetó el colaborador.

Pero lo más grave llegaba cuando Kiko le reprochaba a su excompañera haberse puesto la mascarilla en cuanto le vio aparecer: "Todo el día con la mascarilla... que la que pillaste el Covid fuiste tú por ir lamiendo barras de bares", disparó el colaborador mientras Carmen Borrego, presente en plató, ni se inmutaba ante tal ataque a su hermana.

'Sálvame' ha dado un giro a su relación con Carmen Borrego. Mediaset

La actitud de Borrego ha sido muy cuestionada y ella misma ha tenido que reconocer que actuó con cobardía. Sin embargo, Sálvame ha decidido echarle un cable este martes emitiendo una pieza de tres minutos en la que recopila las veces que Terelu no ha defendido a su hermana de los ataques de sus compañeros.

"Si bien son muchas las ocasiones en que Terelu ha abandonado este plató dolida por las críticas hacia su hermana, también son muchas las veces que la colaboradora ha preferido callar antes que dar la cara por ella", dice la voz en off en el vídeo.

El programa resalta "la actitud muchas veces impasible de Terelu, como si fuese su vecina del quinto y no su hermana pequeña a la que están poniendo a caer de un burro". Tras el reportaje, Kiko Hernández no tuvo nada que objetar pese a que en el pasado él mismo dio la cara por Terelu frente a Carmen Borrego.

En 2019, pocos días después de que Terelu estallara por las críticas a su hermana y decidió abandonar definitivamente Sálvame, Kiko le envió un mensaje de apoyo, aprovechando para cargar contra la menor de las Campos: "Este ha sido el mejor momento para irte de Sálvame, Terelu. Yo no me comería una entrevista de mi hermana metiéndose con los compañeros con los que has estado trabajando 9 años", aseveró.

María Patiño también protagonizó por aquel entonces un duro enfrentamiento con Carmen por su cobardía: "Me puse de pie y te llamé estafadora, pero tú no estabas aquí. Aquí estaba Terelu. Y siempre que ha habido polémica tu no has estado aquí. Ha estado Terelu. Y por eso no puede volver a este programa", le reprochó.

Pero ahora los esfuerzos del programa parecen centrados en borrar la imagen que hasta ahora habían dado de Carmen Borrego y en volcar sobre Terelu la responsabilidad del conflicto con su hermana.

El programa ha acusado a Terelu y a 'Viva la vida' de no querer para la guerra entre las Campos. Mediaset

En esta guerra Sálvame también ha aprovechado para enfrentarse a Viva la vida, programa al que le han conseguido 'arrebatarle' a Borrego. De hecho, en la entrega de este martes se ha emitido un vídeo de cuatro minutos en el que se hace un exhaustivo escrutinio del tiempo que el espacio de Emma García ha dedicado a hablar de Carmen Borrego tras su marcha.

"No han pasado ni 24 horas desde su marcha [la de Carmen Borrego de Viva la vida] cuando Emma García abre el programa del domingo con el tema que tantísimo juego les va a dar", comenta la voz al inicio de la pieza.

A partir de ahí, el programa contabiliza los minutos que se ha hablado de la tía de Alejandra Rubio desde que abandonase el formato, un total de 177 minutos y 30 segundos. "Demasiado, tal vez, en comparación con los 20 minutos que, según Emma García, habla Borrego del tema", expone la voz.

Finalmente, el vídeo califica la cifra como "bastante escalofriante para creerse que las Campos quieran parar el enfrentamiento. Un conflicto, no hay duda, tan radiado como rentable". De esta manera, Terelu Campos y el programa en el que trabajan se convierten en el nuevo objetivo de Sálvame mientras Carmen Borrego, otrora denostada, ahora es la nueva protegida del programa diario. Habrá que ver cuánto le dura la paz en su nuevo puesto de trabajo.

