Cristina Castaño: "El sexo vende, pero en 'Toy Boy' hay escenas con peso dramático"

Cristina Castaño siempre tuvo muy claro que Toy Boy era un producto que tenía todos los ingredientes para triunfar Netflix. De hecho, durante una visita de la prensa al rodaje de la serie en Málaga en marzo de 2019 , la actriz lo recalcó en todas y cada una de las entrevistas. "Confío no solo que funcione a nivel nacional, sino que tenga una salida también internacionalal estar Netflix de por medio".

De ahí que cuando la ficción de Antena 3 y Plano a Plano se estrenó pocos meses después en septiembre con muy poca fortuna en abierto, el equipo sufriera un "bajón". "Empezamos este proyecto de una manera muy ambiciosa, con todos los ingredientes para el éxito y con mucha ilusión. El estreno fue un bajón. No podía ser que tanto amor y esfuerzo que le habíamos puesto se quedara en nada. Fue como un vacío. En una obra de teatro al final te aplauden. Aquí no hubo esto", cuenta a BLUPER durante la presentación de la segunda temporada de la ficción en Iberseries Platino Industria, en Madrid.

Todo cambió, sin embargo, con su llegada a la plataforma americana. "Y justo cuando llegó la pandemia se estrenó en Netflix y, encerrados en casa, empezamos a recibir toda la evolución a nivel internacional. Nos resarcimos con mucho gusto. Estamos felices y tenemos una segunda temporada mucho mejor que la primera".

El éxito ha sido tal que Castaño confiesa que le han reconocido en todos sitios a los que ha ido en sus múltiples viajes. "Es mi primera ficción internacional y he viajado por todo el mundo. He tenido privilegios y beneficios por estar en Toy boy. Me han tratado igual en Grecia y Brasil que en Cuenca. . Ha sido un regalo para mi carrera".

También lo ha sido el propio personaje de Macarena, que le ha permitido dejar de ser Judith de La que se avecina. "No pretendía matar a Judith porque era maravillosa. Fue otro regalo, y yo no quiero que la gente se olvide de ella y agradezco que siga viva en muchos sentidos. Pero necesitaba que la gente me conociese como actriz, que conociese a la actriz que hay detrás del personaje. Y para eso me tenía que irme. No había otra manera de hacerlo".

Por eso agradece el papel que le ha tocado interpretar en la serie. "Es un regalo de los guionistas. Macarena ha tenido un arco absoluto y tiene todo el sentido. Que a mí me cambien, que el personaje pueda volar, subir y bajar, y que se puedan ver todos sus recovecos, sus oscuridades y sus luces, es un regalo. No es un personaje que se quede plano. Soy una actriz que me gusta meterme en el personaje, que me gusta profundizar y contar y experimentar y vivirlo. Si yo lo vivo, el espectador lo puede conocer. La complejidad de entrar en esos lugares es lo que a mí me atrae".

Cristina Castaño en 'Toy Boy'.

Cosas que no salieron en pantalla

Lo que más le ha costado, eso sí, son las escenas de cama. "Es importante el compañero que te toca, el director, el ayudante, el equipo... que todo sea respetuoso. No son secuencias fáciles. Hay mucha intimidad. Aunque cierto es que, una vez que las haces, ya cuesta menos".

En este sentido, Castaño defiende la carga sexual con la que cuenta la ficción. "El sexo vende, a todos nos gusta ver cuerpos bonitos, pero tengo que abogar por los guionistas. Ellos han escrito escenas de sexo muy bonitas donde lo importante son los personajes. De hecho, mis escenas hablaban mucho de Macarena

"Es necesario que los guiones soporten lo que están contando los personajes, que no sea una cuestión de vender carne y ganar audiencia. Tiene que haber peso dramático en esas escenas, que cuente algo, que le pasa al personaje", añade.

Además, en estas segunda temporada los guionistas han podido ir más allá gracias a que la serie no se verá en abierto. "En la primera temporada rodamos cosas que no salieron en pantalla y tiene que ver con que se viera en una cadena nacional. Netflix es internacional y va a un público más general y se corta menos. La serie lo necesitaba. No nos podíamos cortar".

La segunda temporada de Toy Boy se estrenó el pasado domingo 26 de septiembre en ATRESplayer PREMIUM. Tras su emisión en exclusiva en la plataforma de Atresmedia de los ocho capítulos que conforman esta continuación, la ficción podrá verse en Netflix a nivel internacional.

