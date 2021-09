'Veo cómo cantas', el programa en el que los cantantes se lucen "sin la presión de un talent"

Veo cómo cantas arranca este miércoles 8 de septiembre en Antena 3. Manel Fuentes ejercerá como maestro de ceremonias de este formato que es uno de los más adaptados del último año.

Se trata de un guessing show musical en el que, con la ayuda de un grupo de famosos y un artista invitado de renombre, un concursante tendrá que adivinar si unos "cantantes misteriosos" son buenos o malos vocalistas, sin oírlos cantar. Tan sólo por su apariencia, su forma de moverse, de hacer playback o su actitud en el escenario.

Este panel de asesores fijo estará formado por Ruth Lorenzo, Ana Milán, Josie y El Monaguillo. "Estábamos nosotros cuatro, pero podían haber estado cuatro señores de su casa y habrían hecho la misma labor", ha bromeado Ana Milán en el encuentro con los medios durante el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal). Y es que la actriz asegura que ninguno de los trucos que han utilizado para detectar a los impostores han servido. "El cuerpo de una persona me dice un montón de cosas, me fijo en la seguridad con que se pisa el escenario, quién está acostumbrado a coger el micro... pero no vale de nada", añade.

Ruth Lorenzo, por su parte, destaca que el público va a "flipar" con los impostores, pero también con los excelentes cantantes que pasarán por el programa. "Los impostores lo dan todo y cuando cantan mal te lo pasas bien viéndoles. El que es buen cantante abre la boca y te sorprende sin la presión de estar en un talent", comenta la murciana.

Josie define este formato como "el frenesí del guessing", un programa donde advierte que se verá una faceta hasta ahora desconocida de él. "Lo que menos te esperes de mí, ocurrirá", asegura.

Los cuatro asesores serán los encargados de ayudar al concursante a reconocer a los buenos vocalistas y a los que no tienen nada que hacer en el mundo de la música. Además, cada entrega cuenta con un artista invitado que tendrá que interpretar un tema con un cantante misterioso o con un impostor. La primera en formar parte del espectáculo será Rosario Flores.

Con la ayuda de una serie de pistas, y de la opinión y comentarios de los asesores y del artista invitado diferente en cada programa, el concursante luchará por un premio en metálico para el que necesitará buenas dosis de intuición, de análisis de los detalles y de buen humor.

Mecánica

En cada entrega, el concursante y los asesores contarán con siete fases en las que deberán analizar al detalle a cada cantante misterioso para elegir a los impostores.

En la primera ronda, 'Por la cara', el concursante deberá eliminar a un cantante basándose sólo en la primera impresión. Posteriormente, en 'El playback', todos los cantantes misteriosos tendrán que interpretar un tema mediante el método de lipsync. Los verdaderos vocalistas harán playback con su voz real. Los impostores no. El concursante deberá elegir a dos de ellos y eliminarlos.

La tercera ronda es 'Cotillea mi vida'. El concursante tendrá en esta fase la oportunidad de investigar, a través de un vídeo, la vida de dos de los cantantes misteriosos que quedan en el programa, para intentar descubrir alguna pista que le ayude a decidirse por una nueva eliminación. Los verdaderos cantantes dirán toda la verdad en este vídeo, pero los impostores intentarán engañar al/la concursante haciéndose pasar por personas con un interés por la música y con un background en este mundo artístico. El concursante deberá estar atento/a a los detalles más insignificantes, pues en ellos puede estar alguna clave esencial.

En la ronda de 'Habilidad musical', el concursante elegirá a un cantante misterioso para que toque un instrumento. Así comprobará si tiene o no talento musical. Una nueva pista que de la misma forma que puede ayudar, también puede despistar…

'El ensayo' será uno de los momentos más importantes del programa. Sólo quedan tres cantantes misteriosos y el concursante deberá elegir a uno de ellos para ver, durante unos segundos, cómo hablan o cantan, con su verdadera voz. Sin embargo, no será raro escuchar la voz del cantante misterioso distorsionada o con algún que otro efecto inesperado.

La última ronda de eliminación será 'El interrogatorio'. Quedan dos cantantes misteriosos y el concursante deberá elegir a uno de ellos. Para hacerlo, todavía le queda una última ayuda. Podrá entrevistar a uno de los cantantes misteriosos durante 30 segundos para intentar descubrir alguna pista que le lleve a decidirse por un verdadero vocalista. Por su parte, el músico invitado podrá hacerle una sola pregunta al otro cantante misterioso.

Finalmente, en el 'Dueto final' el concursante tendrá que tomar una decisión final y decantarse por un cantante misterioso. El cantante elegido interpretará una canción a dueto junto con el artista invitado. De ser un buen vocalista, el escenario de Veo cómo cantas se convertirá en un auténtico espectáculo a dos voces y en una demostración musical de talento. En caso de ser un impostor, el espectáculo también está asegurado, aunque probablemente la canción a dúo no resultará todo lo melódica que se esperaba. Eso sí, antes del programa todos los cantantes misteriosos habrán ensayado en solitario la canción del dueto para tenerlo todo preparado por si son elegidos en la ronda final.

Cada vez que el concursante elimina a un impostor sumará 3.000€. Si al final de la noche escoge a un buen cantante, doblará lo acumulado. Pero si elige a un impostor, será este desastroso cantante quien se lleve el bote que hasta el momento haya acumulado el concursante, ya que habrá conseguido engañarle y hacerse pasar por un verdadero artista de la canción.

