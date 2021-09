No estamos preparados para las burradas que puede soltar Lolita en 'El Hormiguero'

Parece que a Lolita no le ha debido gustar demasiado que en los últimos tiempos se hable de su madre como icono feminista. Y ahora que en Lola, la serie documental que estrenará Movistar el próximo octubre que narra la vida de la artista, quedará aún más plasmado su lado más feminista, su hija parece empeñada en derribar su discurso.

Sólo así se entiende su empecinamiento de los últimos días repitiendo esa proclama sinsentido que dice que "ni machismo ni feminismo", haciendo alarde de una brutal ignorancia al no saber, a sus 63 años, que feminismo representa igualdad.

Y es que, sólo unos días antes de sus palabras en laSexta Noche, la hija de Lola Flores se metió en un charco ella solita, y sin venir a cuento, en la presentación de la serie documental de su madre en el pasado FesTVal de Vitoria.

Entonces, una pregunta nada capciosa en la que se le pedía su opinión sobre lo que diría su madre en la época de los políticamente correcto, Lolita no tardó ni dos segundos en sacar a paseo su discurso retrógrado e ignorante.

"Mi madre era una mujer que se quería mucho como mujer. No era ni machista ni feminista", comenzó diciendo la cantante, dejando en shock a los periodistas, que no daban crédito a lo que estaban escuchando.

Ayer por la noche, Lolita Flores hacía estas desafortunadas declaraciones, fruto de la ignorancia.



El feminismo busca igualdad, en capacidades y derechos, para hombres y mujeres. El feminismo no puede ser una opción, debe ser el camino a seguir para progresar como sociedad. pic.twitter.com/RJazpuUH7G — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 5, 2021

"Estamos sacando un poco los pies del tiesto las mujeres. Yo creo que no es ni tanto ni tan calvo. El respeto empieza por uno mismo. Y que vayas por la calle y te echen un piropo y puedas denunciar, me parece un poco excesivo. Tengo 63 años y me dicen que guapa eres y digo gracias. Eso sí, que me pongan la mano en culo, como que no. A nivel laboral las mujeres tienen que tener los mismos beneficios que los hombres, pero tampoco hay que sacarlo de quicio", continuaba.

Pero la cosa no se quedó ahí. Un tanto embravecida porque nadie quiso convertir aquella entrevista en un debate o una clase de feminismo, dada la tozudez que estaba demostrando, Lolita fue un paso más allá e hizo suyo el discurso de VOX sobre la violencia de género.

"Al hombre hay que respetarlo cuando merece el respeto, igual que a la mujer hay que respetarla cuando se merece el respeto. Porque hay mujeres que no se merecen el respeto. Una mujer que mata a sus hijos no tiene ningún respeto. Yo soy así de radical. Porque matar a sus hijos para hacer daño a un hombre, para eso me mato yo o mato al hombre. Y un hombre que mata a un hijo de dos años, tampoco. La violencia, sea de la clase que sea, la repudio. Sea en hombre o mujer. Me da igual. La violencia es violencia siempre. Y me da igual el sexo. Y si hay alguna feminista, perdonadme", zanjó.

En ese momento, los periodistas decidimos que no íbamos a recoger dichas declaraciones para no dar voz a ese tipo de discurso que tanto daño hace y que, como bien dijo este martes Jorge Javier Vázquez, "son la antesala de los actos de odio".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial)

Pero ahora que Lolita va a sentarse a debatir cada semana en una tertulia en El Hormiguero junto Rubén Amón, María Dabán y Juan del Val, en la que probablemente surgirán este tipo de temas, es conveniente advertir de los peligros que conlleva dar voz en prime time a estos discursos.

Y es que los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en el crecimiento de los delitos de odio en España. No puede ser que, como ya sucediera este martes en La hora de La 1, un político de extrema derecha vomite consignas racistas, machistas y homófobas y que el presentador no le rebata con datos.

¿Qué hará Pablo Motos cuando Lolita vuelva a repetir una vez más su discurso rancio? ¿Se escudará en la libertad de expresión olvidando que cualquier cosa que atente contra los derechos humanos no es debatible? Luego llegarán los lamentos y se intentará matar al mensajero. Pero como decía Will McCavoy en The Newsroom, "si a sabiendas dejas que alguien mienta en tu programa, quizá no seas un camello, pero sin duda eres la persona que lleva al camello en el coche".

Me encanta Lolita, pero de aquellos barros estos lodos. pic.twitter.com/iGxvJ4ujkT — David Insua (@CataDeCambridge) September 5, 2021

