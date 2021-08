Anabel Pantoja acusa a 'Sálvame' de intentar reventar su boda: “¡Dejadme en paz!!”

Sálvame está llevando sus tramas al límite para intentar eclipsar los datos de Tierra amarga, que ya les ha ganado más de una vez en las últimas semanas. Y así, durante los últimos días está sometiendo a una presión inaguantable a Anabel Pantoja con motivo de su próxima boda.

Desde el pasado lunes, el programa ha optado por cuestionar la decisión de la sobrina de Isabel Pantoja de casarse en isla Graciosa ya que las condiciones de la isla hacen difícil que su padre pueda asistir a la boda. Una decisión que llevó a Anabel a abandonar el plató tanto el lunes como el martes.

Matamoros hasta que no hace llorar a Anabel no para. Parece que es su único objetivo en el programa… #yoveosalvame pic.twitter.com/MQUTlbxhjr — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 24, 2021

Este miércoles, además, el espacio de La Fábrica de la Tele ha ido un paso más allá y ha dado voz a un grupo ecologista que no quiere que Pantoja se case en tal paraje natural. “Hay que ser unos…. Todos, incluido este programa”, ha terminado por explotar Anabel.

“En esa isla se celebran bodas desde hace muchos años. Me voy a casar igual que se ha casado todo el mundo. Yo sólo voy a celebrar la ceremonia y luego nos vamos a otro sitio”, se ha defendido la influencer mientras Laura Fa le repetía de manera insistente que no se iba a poder casar.

“Como los ecologistas quieran, Anabel no se casa”, le atacaba Kiko Hernández, el más duro con la influencer. “¡Me estáis tocando las narices!”, ha dicho la joven antes de levantarse de la silla y abandonar el plató mientras Carlota Corredera le perseguía.

“¡Estoy hasta el mismísimo moño! Están intentando en este programa… ¡Estoy hasta el moño! ¡No vais! ¡No sois invitados! ¡Os da igual mi boda! ¡Dejadme en paz!”, ha insistido Pantoja. “He pedido el permiso que hay que pedir al Cabildo de Lanzarote. Pedido, autorizado y en mi mano. Y luego la celebración es donde yo he decidido”.

“Ayer mi padre, hoy los permisos… ¿Mañana qué será? ¿Que estropeo los océanos con el aire que respiro? Lo que me estáis haciendo es de traca. Pero, bueno, sólo me quedan cuatro días”, ha añadido.

En este momento, Corredera le ha comentado a Pantoja que, al ser una influencer con más de 1,5 millones de seguidores, tiene “una responsabilidad porque te sigue la gente joven. Entérate qué esperan los ecologistas, aprovecha ese escaparate”.

"¿Por qué se me juzga antes de la celebración? Por supuesto que voy a dar ejemplo. Eso al día siguiente estará como si no pasara nada. Si me caso allí es para promocionar un destino turístico tan bonito como es la Graciosa”, ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan