Laura Fa se burla de Kiko Matamoros por decir que es el que más trabaja: "¿Qué quiere? ¿Un Ondas?"

El fichaje de su exmujer Makoke por La última cena no ha gustado nada a Kiko Matamoros, que se ha mostrado enfadado este lunes en Sálvame Limón hasta el punto de hablar de la posibilidad de abandonar el programa y quejarse públicamente por los pocos días de vacaciones que le han dado en Mediaset España.

"Es una posiblidad real la de irme, que me echen.... A lo mejor te vas antes de que te echen. Esa es la mejor manera de irse", ha dicho Matamoros. "¿Tú quieres que te echen?", le ha preguntado Kiko Hernández. "Yo quiero a Sálvame, a mis compañeros, a mis directores... No tengo interés en irme. Pero si me tengo que ir, me voy".

El colaborador, que ha explicado que fue él quién tomó la decisión de abandonar el Deluxe, se ha mostrado muy crítico con el posicionamiento de la productora del programa (La Fábrica de la Tele) en el caso Rocío Carrasco.

"Lo del jueves (el fichaje de Makoke) es un acto lícito de provocación (...) Otras cosas entiendo que se defienden unos intereses comerciales porque esto es un negocio", ha comentado. "Me ha faltado honestidad en estos meses porque he intentado no quemar al programa y es posible que yo me haya hecho el peor daño".

"Si hubiera dicho lo que realmente pienso de algunas cosas, posiblemente me hubiera tenido que ir. Y por evitar el conflicto, porque es bastante desagradable, he intentado evitarlo. Eso ha sido un acto de deshonestidad por mi parte", ha añadido.

En este momento se ha abierto un encendido debate entre Matamoros y Laura Fa, que ha acusado de tener "una actitud de niño mimado. No le apetece que no trabaje su ex cuando él no esté".

"En el momento que está viviendo Sálvame, el programa lo necesita. Pero él no rema a favor, sino que pone palos en las ruedas. Y eso me parece algo muy egoísta. Aquí se ha podido opinar libremente y yo soy de tolerancia cero contra cualquier cosa que atente contra los derechos humanos", le ha dicho la colaboradora.

Laura Fa poniendo en su sitio a Matamoros #yoveosalvame pic.twitter.com/5CC7GMFu5e — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 23, 2021

Tras esta bronca, Matamoros se ha quejado de las pocas vacaciones que le ha dado Mediaset España este año. "En ese sentido he tenido poco reconocimiento. Soy el colaborador que más horas de televisión ha hecho en los ulitmos cinco años". En ese momento se ha escuchado a Laura Fa diciendo por lo bajo: "¿Qué quiere? ¿Un Ondas?".

