FOX Turquía da una alegría a las fans de 'Love is in the air' y la renueva hasta finales de septiembre

FOX Turquía da una alegría a las fans de 'Sen Cal Kapimi '(Love is in the air') y la renueva hasta octubre

Después de muchos rumores sobre una posible cancelación Love is in the air (Sen cal kapimi) el pasado abril, FOX Turquía no sólo anunciaba que la comedia romántica no había llegado a su final, sino que sería renovada por una segunda temporada que se prolongaría hasta septiembre.

Pocas semanas después, medios turcos publicaban que la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin contaría con once episodios más y que finalizaría de forma definitiva en su episodio 50, previsto para emitirse el 18 de agosto.

Sin embargo, cuando llegó esa fecha, la cadena anunciaba que no emitiría ese capítulo en ese día y que lo posponía hasta este miércoles 25 de agosto. Pero, una vez más, la cadena ha sorprendido a las fans de Sen Cal Kapimi y ha anunciado que la segunda temporada contará con más capítulos de los proyectados.

Según el portal Dizilah, Love is in the air estará en antena en Turquía hasta el próximo miércoles 22 de septiembre cuando se emita el capítulo 15. De esta forma, la serie finalizará en su episodio número 54.

Detrás de esta decisión parece que se encuentra la mejora en audiencia que tuvo la serie en los primeros episodios de la segunda temporada, remontando los registros de los capitulos finales de la primera temporada; así como el hecho de llevar la serie hasta septiembre, cuando FOX ya podrá estrenar nuevas ficciones.

La decisión de FOX Turquía de alargar la segunda temporada de Love is in the air supone una gran noticia para Divinity ya que la serie está consiguiendo cifras récord de audiencias en el canal. De hecho este martes anotaba un 5,2% de cuota de pantalla y 470.000 espectadores, su mejor cuota histórica.

¡ATENCIÓN, SPOILERS!

Pero, ¿qué está ocurriendo en estos momentos en Sen Cal Kapimi? Después de conseguir de cumplir su sueño de casarse, Eda y Serkan reciben una buena nueva: la joven estaba nuevamente embarazada del arquitecto.

Sin embargo, cuando Serkan descubre que Eda está embarazada, el mundo se convierte en suyo. Ahora toda su concentración está en Eda y su bebé. Sin embargo, esto será un desafío para Eda. Como Serkan tiene miedo de que algo le pase a su bebé y a Eda, se preocupará mucho y le hará la vida difícil.

Eda, por otro lado, ocultará su embarazo a todos por el momento para que nadie más se preocupe excepto Serkan. Sin embargo, esto generará una mayor confusión.

