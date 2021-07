El bailaor Joaquín Cortés como Erizo gana la segunda edición de ‘Mask Singer’

Esta semana, Mask Singer saltaba al jueves para emitir su gran final. Una gala a la que habían llegado como concursantes Erizo, Monstruita, Huevo y Plátano, y en la que todos terminarían quitándose la máscara. Además, se descubriría la identidad de Dama Centella, la máscara virtual.

En cuarto lugar quedó Monstruita. Según Javier Calvo se trataba de Macarena Gómez, Javier Ambrossi creía identificar a Elsa Pataky, Paz Vega apuntaba a Susanna Griso y José Mota a la cantante Malú. Sin embargo, ninguno de ellos acertó: Monstruita era Anne Igartiburu.

La presentadora vasca destacó “lo disfrutón” que había sido su paso Mask Singer y cómo le había costado ocultar su participación a sus hijos.

¡SORPRESÓN! 😱 Tras la máscara de Monstruita se escondía Anne Igartiburu



¡Una de las presentadoras de televisión más queridas del país ha dejado a los investigadores en shock al descubrir su identidad! 😍



— Mask Singer (@MaskSingerA3) July 29, 2021

A continuación se desveló la identidad de Dama Centella, la máscara virtual, que daba sus pistas a través de las redes sociales y que actuaba en exclusiva a través de la plataforma ATRESPlayer Premium.

Tras interpretar un tema de Rihanna, Javier Calvo apostó por Lola Índigo, y Ambrossi por Ana Fernández. Mónica Naranjo fue la elección de Paz Vega, y José Mota señaló a Marta Sánchez.

Sin embargo, Dama Centella resultó ser Tamara Gorro, una experta en redes sociales al igual que su personaje. Tamara Gorro, actualmente casada con el futbolista Ezequiel Garay, saltó a la fama por Mujeres y hombres y viceversa, y luego continuó su andadura televisiva en otros formatos como De buena ley o ¡Qué tiempo tan feliz!

¡Tamara Gorro se escondía tras Dama Centella, la máscara digital de #MaskSinger!



— Mask Singer (@MaskSingerA3) July 29, 2021

La medalla de bronce de Mask Singer 2 fue para Huevo, quien según los cuatro investigadores del programa se trataba de la gimnasta Almudena Cid. Pero el tiro fue equivocado: Huevo era María Pombo. “Sé que de mayor quiero ser Huevo, me he sentido muy bien dentro de él”, aseguró la influencer en su despedida.

¡María Pombo se escondía tras la máscara de Huevo! 🥚



¡La influencer y empresaria ha logrado despistar a los investigadores con su voz en cada una de sus actuaciones en #MaskSinger! ¿La habíais descubierto? 👏👏



— Mask Singer (@MaskSingerA3) July 29, 2021

El subcampeón de Mask Singer 2 fue Plátano, quien resultó ser Willy Bárcenas. Un nombre que ya había sonado mucho en las apuestas en las redes sociales. El vocalista del grupo Taburete le explicó a Arturo Valls en una entrevista posterior que el programa le ha ayudado a llegar a un público que podría juzgarle por ser hijo de Luis Bárcenas. “Puede ser que se enamoren de Plátano y al ver que soy yo...” bromeó.

Sin duda, Willy ha sido una de las grandes voces de la edición, e impactó con su interpretación de ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen, canción que dedicó a su madre, Rosalía Iglesias, que ingresó en prisión en noviembre de 2020.

¡Willy Bárcenas, líder de @taburete89, estaba tras la máscara de Plátano! 🍌



¡El cantante que triunfa en los escenarios ha conquistado a todo el público de #MaskSinger con sus actuaciones! 🎤



— Mask Singer (@MaskSingerA3) July 29, 2021

El ganador de Mask Singer 2, y por tanto, el último en quitarse la máscara, fue Erizo, al que no lograron identificar ninguno de los investigadores. Y es que Erizo resultó ser Joaquín Cortés. “Soy papá de un bebé de dos meses y de un niño dos años. Me lo he pasado bomba y lo he hecho, sobre todo, por ellos” dijo el bailaor. Además, Aseguró que uno de sus mayores retos fue evitar sus clásicos movimientos al acompañar la música.

¡SORPRESÓN! ¡Tras la máscara de Erizo se escondía Joaquín Cortés! 🦔



¡El bailaor ha logrado despistar a los investigadores con su voz y se ha llevado la victoria de #MaskSinger! 👏



— Mask Singer (@MaskSingerA3) July 29, 2021

De esta forma, Joaquín Cortés puso el broche de oro a Mask Singer 2, una temporada por la que han pasado La Toya Jackson, Isabel Preysler, Esperanza Aguirre, Paloma San Basilio, Eva Hache, Josep Pedrerol, Mel B, José Manuel Calderón, Mar Flores, Pepe Reina, María Zurita, Ainhoa Arteta y Bertín Osborne, además de Anne Igartiburu, Tamara Gorro, María Pombo y Willy Bárcenas.

