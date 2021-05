‘Mask Singer’ sorprende al descubrir a La Toya Jackson bajo la máscara de Menina

Este lunes arrancó la segunda edición de Mask Singer, y lo hizo con la presentación de sus cinco primeras máscaras: Cocodrilo, Menina, Erizo, Ángel y Cactus. En la batalla inicial se enfrentaron Cocodrilo, que cantó 'Born in the U.S.A.' de Bruce Springsteen, Menina con 'Lovefool', de The Cardigans y Erizo, que interpretó ‘Vivir mi vida’ de Marc Anthony. De todos ellos, Menina fue la menos votada por el público.

En la segunda ronda conocimos la máscara de Ángel, que cantó 'Walking on sunshine', de Katrina & The Waves, y a Cactus, que hizo lo propio con ‘Tik Tok’ de Kesha. De ambos, el público salvó a Cactus, por lo que Ángel y Menina volvieron a cantar, y ahí se salvó Ángel. Por tanto, Menina tenía que revelar su identidad.

Los investigadores tenían claro que era una persona extranjera, que tenía acento de Norteamérica. Javi Calvo dijo que estábamos ante Natalie Portman, y Javier Calvo, que ante Sharon Stone. Paz Vega inicialmente había apostado por Jane Fonda, pero en la ronda final cambió a Andie MacDowell. Y José Mota, que en un primer momento identificó a Victoria Abril, cambió en el último momento a Salma Hayek.

Finalmente, tras la máscara de Menina resultó estar La Toya Jackson, cantante estadounidense y hermana del difunto Michael Jackson. La artista explicó que Mask Singer es “uno de mis shows favoritos de la televisión”. Los Javis alucinaban con la revelación. “Estoy temblando” reconocía Calvo, y Javier Ambrossi decía que esto era “historia de la televisión”.

Sobre las pistas que se habían dado sobre su vídeo de presentación, La Toya reveló que era la “octava o novena” vez que venía a España, y que durante un tiempo vivió en París, cuando trabajó en un musical de Moulin Rouge. Por otro lado, la pista de que era un mito sexual se debe a sus portadas de Playboy, en los años 1989 y 1991.

Hay que destacar que La Toya Jackson conoce muy bien Mask Singer. Tanto que ya participó en la edición estadounidense en 2019, donde actuaba bajo la máscara de Alien. Entre las canciones que ya interpretó al otro lado del charco se encuentra, precisamente, 'Lovefool', de The Cardigans.