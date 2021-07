‘Mask Singer’: Pepe Reina se desenmascara como el invitado Pingüino y María Zurita como Dragona

Noticias relacionadas Aunque Esperanza Aguirre se vista de Mariposa, Aguirre se queda

Tras el refrito de la pasada semana, Mask Singer ha continuado la emisión de su segunda temporada. Y este miércoles Arturo Valls recibió al fin a Pingüino, la primera máscara invitada de la edición, que cantó ‘Hola mi amor’ de Junco.

“Los pingüinos somos siempre fieles a nuestra colonia, siempre estoy listo para el show, mi arte me delata sobre el escenario y, aunque no puedo volar, he conseguido llegar a lo más alto” dijo esta máscara como pista.

Una celebridad oculta a la que José Mota identificó como el portero Pepe Reina, y Javier Ambrossi como Andrés Iniesta. Javier Calvo sospechó que Pingüino era David Muñoz del grupo Estopa, y Paz Vega señaló a Jorge Cadaval. Así, Mota consiguió dar en la diana, pues efectivamente era Reina.

¡Pepe Reina (@PReina25), campeón del mundo de fútbol, se ocultaba bajo la máscara Pingüino! 🐧



El portero ha pasado de proteger su portería a proteger su identidad sobre el escenario ⚽️😉 ¿Lo habías descubierto?



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger7

El resto de máscaras participantes eran Cocodrilo, Monstruita, Erizo, Huevo, Plátano y Dragona, que ya se habían unificado tras comenzar la competición en grupos diferentes. Y en esta ocasión la eliminada fue Dragona, que había cantado ‘Tu foto del DNI’ de Aitana y Marmi.

Sobre la identidad de Dragona, Javier Calvo apostó por Carolina de Mónaco, Javier Ambrossi por Adriana Ugarte, Paz Vega por Helen Lindes y José Mota por Rozalén. Sin embargo, solo Calvo pudo estar cerca al señalar a alguien de la realeza. Y es que Dragona resultó ser María Zurita, la hija de la infanta Margarita y prima del rey Felipe VI.

🐉 Dragona siente el ritmo de la música por sus escamas y anima el plató de #MaskSinger con «Tu foto del DNI», de Marmi y Aitana (@Aitanax). ¿Qué DNI se esconderá tras su máscara? 🧐



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger7

“¡No te lo esperabas, eh!” dijo la empresaria a Arturo Valls, al quitarse la máscara. María Zurita afirmó que había sido una experiencia muy buena y que era algo que jamás habría pensado hacer. Además, recordó que de pequeña fue expulsada del coro, y pidió perdón por si había hecho mal alguna de las canciones.

De esta forma, María Zurita se suma a una lista de desenmascarados de esta segunda edición en la que ya figuraban La Toya Jackson, Isabel Preysler, Esperanza Aguirre, Paloma San Basilio, Eva Hache, Josep Pedrerol, Mel B, José Manuel Calderón y Mar Flores.

