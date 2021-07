6 cosas que pueden suceder durante un reencuentro de ‘Drag Race’

La pasada semana, Drag Race España emitía su semifinal. Sagittaria, Killer Queen, Pupi Poison y Carmen Farala convirtieron en auténticas reinonas a cuatro varoniles jugadores de rugby. De todas ellas, Pupi no pasó el corte y se quedó a las puertas de la gran final, mientras que Carmen volvía a ganar el capítulo y se posicionaba como la rival más fuerte.

Para dicha final tendremos que esperar al domingo 25 de julio. Y es que la entrega de esta semana será un reencuentro, siguiendo la estela del formato estadounidense. Un capítulo especial en el que todas las participantes comentarán los mejores y peores momentos de la temporada, aclararán algunas rencillas o alianzas y se elegirá a Miss Simpatía. Un premio con un valor de 3.000 euros que tradicionalmente otorgan las propias participantes.

Los seguidores del formato original (así como de todas sus escisiones) sabemos que estas reuniones dan mucho juego, en todos los sentidos. Así, repasamos 6 cosas que podrían suceder en el reencuentro de Drag Race España, según lo que ha pasado ya en otras ediciones.

Reunión de 'RDR' temporada 3

Que haya peleas monumentales

Uno de los mejores episodios de reunión es el de la temporada 3. Y es que estuvo lleno de salseos y desencuentros sonoros. Mimi Imfurst fue criticada con agresividad por India Ferrah, Mariah Balenciaga y Shangela. Esta última también chocó con Carmen Carrera, y Alexis Mateo criticó a los jueces por su dureza.

No todo fueron peleas: el grupo de las Heathers (Manila Luzon, Delta Work, Raja y Carmen Carrera) rebajaron un poco su tono de malotas de la temporada. Y Raja le entregó su collar de Heathers a Stacy Layne Matthews, a la que más habían molestado entre todas.

Que se discuta el premio de ‘Miss Simpatía’

Hasta la temporada 9 el público elegía a su concursante favorita para el premio de Miss Simpatía. Ivy Winters, Katya o Yara Sofía lograron ese título. Cynthia Lee Fontaine sorprendió en su octava edición al ser la Miss Congeniality que menos tiempo había permanecido en la competición, con solo cuatro capítulos.

En la temporada 9 la elegida fue Valentina, y esto sentó mal a algunas rivales. Al parecer, la drag que quiso hacer lipsync con la boca tapada por un pañuelo no había sido muy buena compañera. Aja y Farrah Moan quisieron que el título, a partir de entonces, se cambiase a ‘Favorita de los fans’, porque Valentina no tenía nada de simpatía. Valentina se limitó a sonreír, sin entrar en polémicas.

A partir del año siguiente Miss Congeniality lo comenzaron a elegir las participantes, pero por una razón diferente a esta discrepancia. Y es que hubo algunos movimientos extraños en las votaciones públicas, por lo que Ru cambió las reglas.

Que una concursante se vaya indignada

Como ya hemos indicado, en estos reencuentros de Drag Race se tratan todo tipo de asuntos de la temporada. Afinidades y también desencuentros. En la temporada 10, The Vixen destacó por su mal carácter y su acritud hacia las demás compañeras.

En la reunión la cosa no fue mucho mejor. Se sintió constantemente atacada, hasta el punto de levantarse e irse. Asia O’Hara, finalista de aquel año, intentó justificar la actitud de The Vixen y defenderla, algo que RuPaul no se tomó nada bien. Muchos pensaron que Asia se había sentenciado y que no podría ganar la corona después de chocar con MamaRu, si bien, su famoso traje con mariposas se llevó todo el mérito para su eliminación en la final.

Que la presentadora discuta fuertemente con una participante

Hemos mencionado el desencuentro entre Asia y mama Ru en la décima temporada. Pero no podemos ignorar la pelea que RuPaul tuvo con Tammie Brown en la reunión del primer año. La particular drag se quejó de que los jueces y la propia Ru hiciesen muchas valoraciones negativas sobre su desempeño.

RuPaul se defendió primero con calma, diciéndole que si solo le dijeran “eres fabulosa” no habría mucho misterio. “No es mi responsabilidad hacerte sentir bien todo el tiempo”, le decía a la participante. Tammie no entraba en razón y poco a poco la presentadora se enciende, para terminar diciéndole a viva voz “No eres una perdedora. Por eso está aquí hoy. Olvidaste quien eras. Olvidaste que eres fabuloso. No me culpes por eso. Esa es tu jodida responsabilidad”.

A pesar de todo, RuPaul confió en Tammie para la primera temporada del All Stars.

Que una concursante anuncie su transición.

El drag y el transformismo han permitido a muchas personas explorar los géneros y las identidades, hasta llegar a comprenderse a sí mismas. En la reunión de la segunda temporada, la drag conocida como Sonique se llevó a un lado a RuPaul para explicarle que, tras la competición, había comenzado su proceso de transición, y que estaba tomando hormonas acordes a su identidad femenina.

La artista, ahora conocida como Kylie Sonique Love, ha vuelto actualmente a la competición de Drag Race como participante de All Stars 6.

Que dos concursantes anuncien su ruptura

En Drag Race España no ha habido mucho amor en el aire. Pero en otras temporadas sí que hemos visto a concursantes que se sentían atraídos por otros compañeros, o que incluso tuvieron algo delante de las cámaras.

En la temporada 11 Vanessa Vanjie Mateo y Brooke Lynn Hytes se enamoraron y se besaban delante de todos. Sin embargo, en la reunión anunciaron su separación, para tristeza de sus seguidores, que veían en ellos una hermosa pareja.

