El dardo de Cintora a Ferreras tras conectar con el excomisario Villarejo en 'Las cosas claras'

Jesús Cintora ha protagonizado este martes un comentado momento en Las cosas claras. El espacio de TVE ha recogido este martes en directo las palabras de José Manuel Villarejo a su salida de la Audiencia Nacional y, aunque el presentador no ha charlado con él, ha llamado la atención la forma en la que ha decidido cerrar la conexión.

"Conexión en directo con Villarejo. Ningún problema en conectar con él. Nada que temer", expresaba el presentador tras escuchar al polémico excomisario. Unas palabras que muchos han interpretado como un dardo a Antonio García Ferreras, a quien precisamente se refirió Villarejo hace unos días en otra conexión en directo con Al Rojo Vivo para mandarle un recado.

"Dígale usted a Antonio Ferreras que me debe una comida, que la última vez lo invité yo", contestó ante la pregunta de un reportero de laSexta. Un comentario tras el cual el Ferreras tuvo que salir al paso: "El trabajo de los periodistas es acudir a las fuentes. Él era una fuente, uno de los elementos fundamentales de las cloacas del Estado", aseveró.

Ahora parece que Cintora ha aprovechado ese momento para lanzar una indirecta al director de laSexta, con quien además compite directamente en la franja de emisión de Las cosas claras.

El presentador de TVE ya de desvinculó en su momento de Villarejo durante otra conexión, cuando el excomisario se refirió a las veces que el colaborador Ernesto Ekáizer le había llamado para tomar café con él. Cintora creyó que Villarejo estaba hablando de él mismo y espetó: "Quiero que aclare lo del café porque yo jamás he hablado con este señor ni le he pedido tomar un café".

El protagonista de la trama Kitchen reveló entonces que había coincidido con el periodista en varias ocasiones. "No se acuerda, pero algunas veces hemos coincidido y me parece un gran profesional, solo que convendría ser más objetivo". Pero Cintora insistía en que jamás había visto al excomisario: "Pregúntale dónde hemos coincidido, porque yo no lo recuerdo. (...) Yo no le conozco de nada. Él sabrá lo que dice por ahí", remató el periodista.