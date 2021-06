La Pantoja, Kiko Rivera y otros ‘Supervivientes’ que tuvieron que abandonar como Carlos Alba

Carlos Alba ha tenido que renunciar a su sueño de ganar Supervivientes. El cocinero andaluz sufrió una importante lesión en su mano la semana pasada, y este lunes, Jordi González le comunicaba que tenía que abandonar.

“Hemos estado valorando tu participación en el concurso y, tras los estudios pertinentes y las pruebas realizadas, después de analizar radiografías y ser valoradas por el traumatólogo se ha tomado la firme decisión, tan drástica como difícil para nosotros... debes abandonar el concurso”, le decía el presentador al concursante.

En su adiós, Carlos Alba quiso agradecer a las personas que se han preocupado de su salud. “Estoy con mucha pena, la verdad. Entre que pasé las picaduras de las arañas y las tuve que pasar. Y que ahora me han tenido que escayolar y tengo dolores, la verdad es que parece que me ha mirado un tuerto” valoraba entonces.

Carlos se suma así a esa lista de concursantes que han tenido que abandonar el programa por razones médicas. Y es que en el concurso de convivencia extrema puede pasar casi cualquier cosa.

Carmen Gahona

Carmen Gahona, la superviviente que ni llegó a concursar

En el año 2015 participaron en Supervivientes famosos como Nacho Vidal, Fortu o Isabel Rábago. Una de las participantes anunciadas fue Carmen Gahona, pareja de Chiquetete, pero en la primera gala se anunció que no podría continuar por razones médicas.

“Puedes estar tranquila, no es nada grave. Pero aquí son situaciones extremas” le dijo Jorge Javier Vázquez a su hija Séfora, que la iba a defender en plató, para tranquilizarla. Para matar el gusanillo, permitieron a Carmen estar tres horas con sus compañeros durante varios días, pero sin opción al premio.

Ese mismo año también iba a ser uno de los supervivientes el cantante Rasel, que, sin embargo, se echó atrás una vez estaba ya en Honduras. Los días de convivencia previos fueron muy duros para él, pues acababa de ser padre antes de ir al concurso.

El traicionero salto en helicóptero

La aventura de Supervivientes comienza oficialmente cuando los concursantes saltan del helicóptero. Algo que no es nada fácil, y que ha provocado muchos accidentes a lo largo de la historia del reality.

Por ejemplo, en la edición de 2007, la miss Ángela Bustillo tuvo que abandonar por una lesión en la zona pectoral que se produjo el primer día, al saltar. “Al tirarme del helicóptero, antes de caer me incorporé para ver donde estaba y caí de golpe. En el momento noté dolor, pero lo aguanté por los nervios. Pero cuando pasó el tiempo, el malestar era cada vez mayor, y al tercer día no podía soportar el dolor” explicaba ya en España esta modelo, que regresó antes incluso que la primera expulsada (que fue Chiqui Martín, en aquella ocasión).

En 2011, Tatiana Delgado se lesionó un pecho al saltar, y fue apartada del concurso; finalmente, la modelo pudo regresar a la competición.

También abandonó por salud antes de la primera expulsión Estela Giménez, en la edición de 2008. La gimnasta aguantó cinco días, y decía no estar bien “psíquicamente”. “Me cuesta mucho salir adelante y, además, el físico no me acompaña” se lamentaba la deportista. En ambos casos, hablamos de bajas que se consideran voluntarias, no impuestas por la organización.

En 2011 Tamara Gorro quiso aclarar que ella no abandonaba, sino que se retiraba “porque mi salud está antes que nada”. La tronista había tenido varios desmayos en la isla antes de poner punto y final a su aventura.

Kiko Rivera tuvo que abandonar su edición por problemas de gota, y su madre, Isabel Pantoja, fue apartada del concurso sin que se aclarase su problema de salud. “A lo largo de tu estancia has estado sometida a unas directrices para garantizar tu salud. Lamentablemente, la necesidad de un estricto control de la alimentación y el nuevo tratamiento hacen incompatibles tu continuidad en el concurso. Siento decir que debes abandonar el concurso para ser tratada en España” le dijo Jordi González a la tonadillera.

Antonio Tejado en 'Supervivientes'

Antonio Tejado, doblemente lesionado

La lista de concursantes que han tenido que dejar el concurso por problemas de salud podría continuar con Alberto Santana, que sufría arritmias, o Diego Matamoros, que sufrió una lesión en la espalda. Bibi de Las Mellis salió de Supervivientes para que le extirpasen un quiste, Eliad Cohen que se rompió un tendón en el bíceps, y Tony Espina tuvo una rotura fibrilar. Por su parte, Álvaro Muñoz Escassi sufrió una rotura en el ligamento del tobillo interno tras una caída y tuvo que abandonar pocas semanas antes de la final.

Antonio Tejado, por su parte, abandonó Supervivientes en 2014 por dolores de ciática. Tuvo una nueva oportunidad en 2016, y también tuvo que salir por razones médicas, tras una caída. Según le explicó Jorge Javier Vázquez, su problema médico de Tejado había empeorado y los médicos habían decidido que su paso por el programa finalizase. Tejado aprovechaba entonces para cargar contra otros concursantes, asegurando que se tenía que haber reservado y haberse tirado más tiempo tirado al sol.

La organización tuvo que apartar a Violeta Magriñán de Supervivientes 2019 por unos fuertes dolores de tripa, y le ofrecieron regresar al año siguiente. Una propuesta que, al parecer, no pudo aceptar en 2020 de nuevo por problemas de salud.