'Supervivientes: Tierra de Nadie' adelanta su horario y pasa a emitirse sólo en Cuatro

Continúan los cambios en Mediaset España debido a la Eurocopa 2020. Tras optar por emitir este domingo la primera parte de Conexión Honduras en Cuatro ya que a esa hora Telecinco emite el Holanda-Ucrania, la gala de Supervivientes: Tierra de Nadie del martes también sufrirá modificaciones.

Según se puede apreciar en la programación del segundo canal de Mediaset España, el debate presentado por Carlos Sobera pasará a emitirse de forma íntegra en Cuatro y adelantará su horario veinte minutos hasta las 21:40 horas. Ocupará así el hueco de First Dates, que ese día se emitirá de 20 a 21:40 horas.

Hasta ahora, Tierra de Nadie comenzaba en Mitele PLUS a partir de las 21:30 horas, después a partir de las 22:00 horas se podía ver en Telecinco y a partir de las 23:00 horas saltaba a Cuatro, mientras que en Telecinco se emitían nuevos capítulos de Love is in the air.

Mientras, en lo que respecta a Telecinco, el próximo martes 15 de junio tras el partido Francia-Alemania, emitirá un post desde las 23 a las 0:00 horas, para después dar paso a nuevos episodios de la comedia romántica turca.

Como venimos informando, Mediaset España se ha visto obligada a reajustar su parrilla para dar cabida a los partidos de la competición futbolística, así como para mantener su "inalterable criterio empresarial de rentabilidad".

Este domingo, por ejemplo, el grupo ha apostado por guardarse las nuevas entregas de Planeta Calleja, arrancando Conexión Honduras a las 21:40 horas en Cuatro para saltar a Telecinco cuando termine el partido.

Por otra parte, al contrario de lo que se llegó a pensar, El Precio Justo no ocupará la franja de 20 a 21 horas, sino que saltará a la mañana para ocupar el hueco de El Concurso del Año, que desaparece de la parrilla. Por su parte, First Dates se adelanta a las 20:00 horas y se alargará hasta las 22:50 horas.

Mientras, Todo es mentira desaparece de la parrilla y, los días que no haya partido de la Eurocopa a las 15:00 horas, su lugar será ocupado por Cuatro al día, que se emitirá de 15:50 a 17:30 horas. Para compensar a Risto Mejide y su equipo, Mediaset lanzará Todo es verdad, un programa de investigación y denuncia en prime time.