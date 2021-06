El descarado trato de favor de 'Supervivientes' a Olga Moreno para llevarla hasta la final

Noticias relacionadas Así maniobró Telecinco para asegurar el fichaje de Olga por 'Supervivientes' antes del documental de Rocío

El paso de Olga Moreno por Supervivientes está marcado por la polémica incluso antes de que pusiera un pie en Honduras. El relato de Rocío Carrasco ha puesto la lupa sobre la sevillana como colaboradora del maltrato psicológico y mediático de Antonio David Flores.

A lo largo de su estancia en los Cayos, la imagen pública de la concursante tampoco ha remontado. Pese a que ha logrado ganarse a la mayoría de sus compañeros y destacar como una buena superviviente, para muchos espectadores pesa más el hecho de que hable constantemente de los hijos de Rocío Carrasco, así como las continuas trampas que la organización parece ignorar.

El pasado miércoles se descrubría la última mentira descarada de la concursante en la isla. Después de que Omar Sánchez, enrabietado por perder una recompensa, delatara que se habían saltado las normas de la prueba de los amuletos y todos conocían sus respectivas ventajas, Olga aseveró entre sollozos que no vendería a un compañero "ni por los 200.000 euros". Además, acusó a 'el negro' de rebuscar entre sus cosas para mirar su pergamino.

Ayer Olga con todo su coño haciéndose la víctima y llorando diciendo q Omar había rebuscado en sus cosas y q ella no había dicho nada.



La realidad; Le había dejado entrever a Omar lo q tenía 🤦



Se pueda ser más manipuladora y mentirosa q está señora? 👇#SVGala10 pic.twitter.com/hZ3Aw1UIhO — Wallas9 🅰️TⓂ️⚽️♊👽 (@dlcwallas9) June 9, 2021

Apenas unas horas después, se demostraría que la mujer de Antonio David contó a sus compañeros el contenido de su amuleto, por lo que mintió deliberadamente para descargar toda la responsabilidad sobre Omar ante millones de espectadores.

A pesar de los escándalos que la diseñadora está protagonizando en el reality, el trato de favor hacia ella parece inalterable y, para sorpresa de muchos, Jorge Javier Vázquez se ha convertido en el máximo exponente de la adulación y el mimo a la mujer del excolaborador de Sálvame.

En la gala de este miércoles, el presentador conectaba con Olga antes de que esta descubriera la presencia de la madre de Melyssa en Cayo Paloma. Al saludarla, no dudaba en alabar su aspecto físico: "Me has recordado a una chica Bond, el cuerpo ya es como Bo Derek, la mujer diez", comentaba. Esta, no obstante, es una actitud que el catalán suele tener con todos los concursantes y no cabría pedirle que discriminase a Olga Moreno pese a que él ha apoyado públicamente a Rocío Carrasco.

Lo que sí llama la atención es la falta total de firmeza por parte de la organización en general -y de Jorge en particular- para advertir a la concursante por sus constantes trampas y artimañas. En toda la gala no hubo ni una sola referencia al hecho de que la mujer de Antonio David ha mentido descaradamente para sembrar la duda sobre Omar Sánchez y salir ella indemne de haberse saltado las normas. Por mucho menos, hemos visto antes a Jorge Javier brotar con dureza contra los supervivientes.

TONGO#SVGala10 pic.twitter.com/KA3Q5P2Dlv — MaryGH2 (@Mary202085797) June 9, 2021

El aparente trato preferente a Olga se hacía todavía más evidente con la prueba de 'la noria infernal'. Una vez más, la concursante ha logrado el collar de líder de forma irregular e incumpliendo las normas explicadas por Lara Álvarez. Una vez más, el programa no ha tomado ninguna medida. Pero no sólo eso: Jorge Javier no dudaba en aplaudir la hazaña de la concursante y pronunciar el siguiente discurso: "Cuando vuelvas a España tienes que ponerte este vídeo porque lo que has hecho es una de las cosas más brutales que he visto en cualquier edición de Supervivientes. Muchas felicidades", celebraba.

Teniendo en cuenta la forma en que Mediaset se aseguró el fichaje de Olga Moreno en Supervivientes antes de despedir a Antonio David, es lógico pensar que la presencia de la sevillana en el reality es lo suficientemente valiosa para la cadena como para no disimular un cada vez más notable trato de favor hacia ella. Hasta Alba Carrillo lanzaba una indirecta este jueves en Ya es mediodía al asegurar que "si gana no es una sorpresa, todos estáis haciendo campaña", un comentario que ha molestado a Sonsoles Ónega, pero del que la exmodelo no se ha retractado.

A pesar de la protección que la cadena ha prometido brindar a Rocío Carrasco, pone todos sus esfuerzos en mantener en la isla a la mujer de su verdugo, quien además ha encontrado en el concurso la oportunidad perfecta para seguir ejerciendo el maltrato mediático contra Rocío. ¿Hasta cuándo será sostenible este doble juego de Telecinco?