Olga Moreno vuelve a utilizar a Rocío Flores en 'Supervivientes': "Me daría la vida, soy Dios para ella"

Olga Moreno ha vuelto a recalcar en Supervivientes el papel de madre que, según ellam ha ejercido con los hijos de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. La concursante de Supervivientes ha confesado a sus compañeros que lo que más desea al salir del reality es de hablar con Rocío Flores.

"Yo de lo que tengo muchas ganas es de dar un abrazo a mi marido, pero antes que con él hablaría con Rocío. Ella es la que peor lo está pasando porque no estoy allí, estoy segura. Su pena de siempre ha sido dejar a su hermano cuando vino a Honduras, y la sigue teniendo", ha explicado.

La mujer del ex guardia civil asegura arrepentirse de no haber dedicado tanta atención a Rocío como a su hermano pequeño, David, quien tiene necesidades especiales por su su problema de salud. "Yo le he dicho muchas veces que la quiero y que le amo, pero creo que debería haberla puesto más hacia arriba. Yo la he regañado mucho y he estado mucho encima para que se haga una mujer.No le he demostrado lo mucho que la he necesitado o lo bien que se ha portado", relata.

Olga Moreno sobre Rocío Flores: "Ha sufrido mucho y no se lo merece" pic.twitter.com/yofGcQgsEm — El Lapidario TV (@LapidarioTV) May 20, 2021

"A lo mejor es porque la veo más fuerte a ella y a él más débil. Pero no se pone celosa, al revés, de verme con su hermano así, ella me daría la vida", prosigue Olga. "Yo soy Dios para ella. Pero quizás ha necesitado más abrazos míos".

Durante las nominaciones de este jueves, Jorge Javier ha aprovechado para invitar a la concursante a enviarle un mensaje a la hija de su marido. "Que me perdone, por esos abrazos que no le di. Ella lo sabe. Sabe que he estado muy pendiente de su hermano siempre porque lo necesitaba y a lo mejor a ella la he dejado más de lado. Que la quiero, que la amo y que espero que esté bien. Ha sufrido mucho esta niña de chica, y no se lo merece", ha lamentado entre lágrimas.

El sentimental discurso de Olga vuelve a contraponerse con la durísima realidad narrada por Rocío Carrasco, que tuvo que enfrentarse a una hija rebelde y manipulada por su padre, la cual llegó hasta el punto de darle una paliza a su madre. La mujer de Antonio David, sin embargo, insiste en mostrarse como la figura maternal 'sustituta' que ha educado a Rocío y David, destacando además la bondad de la joven con una defensa que muchos espectadores interpretan como una obra más de Antonio David Flores.