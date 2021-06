Quién es Cristóbal Soria, el comentarista deportivo invitado a ‘Pasapalabra’ desde esta tarde

Noticias relacionadas El miedo de los famosos a hacer el ridículo cuando van como invitados a ‘Pasapalabra’

Un rostro muy popular para los amantes del deporte del universo de Atresmedia se cuela a partir de esta tarde en nuestras casas. Y es que el concurso Pasapalabra, que presenta Roberto Leal, da la bienvenida a cuatro nuevos famosos, entre los que se encuentra el comentarista Cristóbal Soria.

Ganas de debutar y echarme unas risas esta noche en @PasapalabraA3 pic.twitter.com/fOw78VEsFP — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) June 10, 2021

Comenzó su carrera futbolística como árbitro asistente en la segunda división B, durante casi tres lustros. También fue el delegado de campo del Sevilla Fútbol Club entre el año 2000 y el 2011. Luego cambió de tercio y se dedicó a comentar la actualidad del fútbol español. En la actualidad, es uno de los colaboradores de El Chiringuito de Jugones, en Mega.

Allí, Cristóbal Soria se ha convertido en un auténtico showman, sobre todo, por su discurso antimadridista. En su currículo televisivo también encontramos programas como Futboleros, en Marca TV, los programas Tiki-Taka en Cuatro y La goleada de 13TV.

En 2015, Cristóbal Soria estuvo tentado para entrar en Gran Hermano VIP 5, formato que el próximo otoño regresará a nuestra televisión. El propio colaborador reconoció haber recibido para formar parte de su casting y haber rechazado la propuesta del mismo en el último momento.

“Ha sido una semana muy dura. Me ha costado muchísimo tomar esta decisión, he recibido muchísimas llamadas” explicó, para matizar que había preferido centrarse en su aventura profesional dentro de El chiringuito de Jugones. “Yo tengo que estar en este plató. Tengo que seguir luchando por mis ideales, por ese fútbol que a mí me agrada, y por, de alguna manera, poner en su sitio y retratar, como intento retratar una noche tras otra, al Real de Madrid” aseguró.