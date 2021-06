Los récords que Pablo Díaz ha logrado en ‘Pasapalabra’ y los que le quedan por superar

El 26 de junio de 2020 se colaba en nuestras casas Pablo Díaz, un violinista de origen canario. Un joven que llegó a Pasapalabra, en Antena 3, cargado de conocimientos y con muchas ganas de llevarse el bote. De momento, esa hazaña se le resiste. Sin embargo, en casi un año, Pablo sí que ha superado varios hitos del concurso que presenta Roberto Leal, tanto en la historia del formato en España como a nivel mundial.

Todos los récords de Pablo Díaz en Pasapalabra

Ese citado 26 de junio no fue el día que conocimos a Pablo. Y es que antes de que el formato regresase a Antena 3, ya había probado suerte en el mismo concurso, en la etapa en Telecinco.

Con solo 19 años, Pablo ya debutó en Pasapalabra, convirtiéndose en el concursante más joven de la historia. Primera hazaña desbloqueada. Era el año 2017 y permaneció en el concurso 47 programas, en los que estuvo muy cerca del bote. En junio de 2018 tuvo una nueva oportunidad de concursar, sustituyendo al mítico Fran González, que tuvo que dejar el concurso por motivos personales. En esa segunda ocasión estuvo solo tres programas, pero se quedó a una palabra del bote.

En esta nueva etapa en Antena 3, poco a poco, ha ido superando a otros concursantes históricos. Así, en octubre de 2020 batió un récord: la cantidad de segundos acumulados, gracias a su buen hacer y al de sus invitados, la cantante Rozalén y al actor Santi Rodríguez.

“Quería comentarte algo, porque esto lo vas a saber tú mejor que yo seguro. Llegas con 94 segundos, ahora te lo sumaremos en El Rosco. Es la primera vez en esta nueva etapa. ¿Estás orgulloso?”, le preguntó Roberto Leal, el presentador. “Sí, récord histórico de esta nueva etapa y de la anterior”, apuntó Pablo, que comenzó la última prueba con 163 segundos. Hasta entonces era Fran González el participante con más segundos acumulados, 92, durante la emisión en Telecinco.

En febrero de 2021, Pablo batió su propia marca. Ayudado por la presentadora Alejandra Prat y el cantante King África, Díaz llegó a sumar hasta 100 segundos en las diferentes pruebas, lo que le permitió llegar al rosco final con un total de 185 segundos.

El 8 de abril de 2021 Pablo Díaz alcanzaba las 200 participaciones consecutivas en el programa de Antena 3. Una nueva hazaña en su currículo: se convertía en el concursante más veterano, no ya de España, sino de cualquier otra versión del mundo.

Que Pablo Díaz lleve casi un año ininterrumpido en el concurso no significa que no lo pase mal de vez en cuando. A lo largo de estos meses ha encontrado grandes rivales como Luis de Lama, Nacho Mangut o el más reciente, Javier Dávila. Por eso, de vez en cuando le toca enfrentarse a algún nuevo aspirante en la prueba conocida como la silla azul.

El pasado 4 mayo se enfrentó a este reto, y resultó ganador. “Si no me equivoco, creo que soy la persona con más sillas azules de la historia”, comentaba, sorprendiendo a todos los presentes, incluso a Roberto Leal. Había logrado un nuevo récord, que hasta entonces tenía Luis de Lama.

El lunes de esta misma semana, el artista de origen canario ha batido otro récord, pues se ha convertido en el concursante que se ha enfrentado más veces al rosco final, al alcanzar las 242 entregas. De esta forma, Pablo Díaz ha superado a otro participante histórico como es Jero Hernández, quien concursó en la etapa de Telecinco.

Hay que destacar que Jero Hernández logró tal número de participaciones en varias etapas en el concurso, si bien Pablo ha logrado la hazaña de forma continuada. Y no solo eso: si le sumamos los programas de Telecinco, Pablo habría participado ya en casi 300 programas de Pasapalabra.

Pablo Díaz en 'Pasapalabra'

¿Qué otros récords le quedan por alcanzar?

De momento, Pablo tiene una gran hazaña pendiente en Pasapalabra. Alcanzar el bote del concurso, que en este momento suma 1.720.000 euros. En muchas ocasiones se ha quedado a punto de resolverlo, y un día del pasado febrero hasta creyó tener la última de las respuestas, que finalmente resultó errónea.

Esa misma noche entró en directo en El Hormiguero y comentó la jugada. “Acerté 24 preguntas y fallé una sobre un general de las guerras Púnicas con la H” explicó el músico. La definición que le leyó Roberto Leal le hacía buscar el “Nombre del militar cartaginés del siglo III antes de Cristo, apodado “El grande”, y partidario de la paz con Roma”. “Contesté Herión y la correcta fue Hannón” le dijo a Pablo Motos. “Luego estuve buscando en Google y resultó que ambos lucharon en la misma batalla”, señaló, dejando caer de que no iba tan desencaminado en su respuesta.

Jordi Évole, el invitado de aquella noche, le preguntó que hasta cuándo le veremos participar en el concurso. “Hasta que no llegue el bote de El Rosco de Pasapalabra a los dos millones de euros, no me lo llevo”, respondió Pablo Díaz entre risas. Esos dos millones de bote sobre los que bromeó cada día están más y más cerca.

Por otro lado, hay que destacar que Pablo tiene acumulados 200.400 euros gracias a todas las victorias acumuladas. Y aunque parezca increíble, no sería el concursante que más dinero ha acumulado en Pasapalabra. El ya mencionado Jero Hernández llegó a 231.000 euros en su etapa de Telecinco. Ahora bien, a esos 200.400 de Pablo habría que sumar lo que lograse en sus 50 entregas en la cadena de Mediaset hace unos años.

El próximo récord de Pablo está claro cuál será. Convertirse en el primer concursante de Pasapalabra que aguanta un año en el programa. Eso si primero no se lleva el bote, ese que tantas veces ha acariciado.