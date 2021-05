Manizha, la representante feminista de Rusia en Eurovisión 2021 que planta cara a Vladimir Putin

No quiere tener hijos, no es étnicamente rusa, denuncia el machismo y anima a sus compatriotas a ser independientes, defiende abiertamente los derechos LGTBI. Así es Manizha, la representante de Rusia en el Festival de Eurovisión 2021 que este martes 18 de mayo, durante la primera semifinal del certamen, intentará llevar su mensaje, no sólo a todos los rincones de la madre patria sino a toda Europa, con su tema Russian Woman.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) siempre ha defendido la naturaleza no política del Festival de Eurovisión. De hecho, este año ha descalificado a Bielorrusia por un tema que criticaba abiertamente la oposición al presidente, Alexandr Lukashenko. Sin embargo, resulta incuestionable que la música también es política, una herramienta para luchar contra las desigualdades.

De ahí que esta joven de 29 años, mezclando hip hop y motivos folclóricos rusos, quiera que su participación en el escenario de Eurovisión sirva para "eliminar diferentes tabúes y decir: ‘tenemos mucha gente en Rusia moderna, abierta, que elige cómo vivir y que también quiere ser escuchada’".

"Toda mujer rusa necesita saber/ que es lo suficientemente fuerte como para rebotar contra la pared / Tienes ya treinta años/¿Hola? ¿Dónde están tus hijos?/Eres mona en general/Pero deberías perder algo de peso”, canta Manizha en el escenario del Ahoy de Róterdam, mientras en la pantalla se proyectan imágenes de una amplia variedad de mujeres rusas, desde mujeres transexuales a musulmanas.

Nacida en Dusambé, la capital de Tayikistán, país de mayoría religiosa musulmana y predominio étnico persa, Manizha se vio forzada a migrar a Moscú cuando sólo contaba tres años de edad a causa del estallido de la guerra civil tayika. Algo que llevó que su infancia de inmigrante estuviera dominada por "un olor de miedo".

Desde entonces, la joven ha utilizado la música, y su más de un millón de seguidores en redes sociales, para hacer activismo y denunciar el conservadurismo y las desigualdades de la sociedad rusa. Así, en 2019 ayudó a lanzar una aplicación que ponía en contacto centros de asistencia con víctimas de violencia de género, una lacra que, hasta ahora, Rusia rechaza combatir.

Como no podía ser de otra forma, esta combatiente lucha ha desatado la ira de los conservadores, lo que le ha acarreado todo tipo de insultos y mensajes de odio en redes sociales, e incluso una campaña por parte de diversos medios para que la televisión pública le descalificara bajo el pretexto de que el tema "ofende a la dignidad de todas las mujeres rusas y viola la armonía nacional del país".

Manizha, la representante de Rusia en Eurovision 2021

A todo ello se le suma el hecho de que el Comité de Investigación de Rusia, la principal autoridad investigadora federal del país, ha decidido abrir una investigación al respecto de la letra del tema tras una denuncia de una asociación de veteranos de guerra. Consideran que la cantante provoca tensiones y enemistades interétnicas entre rusos y tayikos.

Mientras, una asociación de mujeres ortodoxas ha dicho que la imagen escénica de la cantante persigue insultar y humillar burdamente a las mujeres rusas. "La letra ridiculiza claramente la espiritualidad y la cultura rusas, incita a un odio hacia los hombres, que socava los fundamentos de la familia tradicional", criticó esta asociación.

Manizha, sin embargo, no se ha dejado achantar, y hace unas semanas lanazó una campaña publicitaria en las calles de San Petersburgo y Moscú, cuya lema reza: "Escuchad a una mujer rusa. Escuchad a una mujer tayika. Escuchad a una mujer talentosa. Escuchad a las mujeres valientes. Escuchad a todas las mujeres".

Asimismo, algunas estrellas rusas, como el ganador de Eurovisión en 2008, Dima Bilan, han decidido mostrar su apoyo público a la cantante. "Manizha, hay fuego en ti. Estás trabajando por la inclusividad de todo el mundo. Nos haces pensar en problemas que muchos de nosotros olvidamos a veces […] Yo vengo de Kabardino-Balkaria y nací en Karachay-Cherkessia, y eso no me hace ser menos ruso. ¿Por qué nadie me preguntó eso cuando yo concursé?".

A día de hoy, Rusia aparece en el puesto once de las casas de apuestas, muy lejos de las máximas favoritas Francia e Italia. Sin embargo, tanto en el centro de prensa como en redes sociales, muchos creen que Manizha podría ser el dark horse de la edición y sorprender en la final colándose en las primeras posiciones.

El Festival de la Canción de Eurovisión 2021 se lleva a cabo este año en el estadio Ahoy de Róterdam durante los días 18, 20 y 22 de mayo con el pleno apoyo y asistencia de las autoridades sanitarias holandesas. "Nuestro objetivo principal es producir un evento totalmente seguro de COVID 19, y la salud y el bienestar de todos los que participan, trabajan en el evento o en la audiencia es nuestra prioridad más importante".