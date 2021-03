Polémica política en Eurovisión: Bielorrusia será descalificada por su letra pro Lukashenko

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha rechazado este jueves 10 de marzo la canción presentada por Bielorrusia al festival de Eurovisión, IŽll teach you de Galasy ZMesta, por criticar a la oposición al presidente, Alexandr Lukashenko.

"Se concluyó que la canción pone en cuestión la naturaleza no política del concurso", señala el comunicado colgado por la UER en su página de Twitter.

La nota advierte que las primeras "reacciones" a la canción amenazan con dañar la reputación del certamen, que se celebrará de manera telemática del 18 al 22 de mayo su LXV edición en la ciudad holandesa de Róterdam.

Considera que el tema que representará a la antigua república soviética, "en su formato actual, no es elegible para competir", por lo que han pedido a Bielorrusia que presente una "versión modificada" o una "nueva canción" que cumpla con las reglas de la EBU.

"La negativa a hacerlo podría resultar en su descalificación del festival de este año", advierte.

El líder del grupo Galasy ZMesta, Dmitri Butakov, comentó a la agencia rusa RIA Nóvosti que Minsk podría renunciar a participar en Eurovisión. "En muy posible que sea así. El (Mundial de) hockey ya nos lo quitaron. Tengo grandes sospechas de que no vamos a corregir nada. Y ahí quedará todo", dijo Butakov, quien dijo no sentir "ningún remordimiento de conciencia".

La canción del grupo es una sátira que alude a las protestas opositoras que estallaron en el país tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020, consideradas fraudulentas por la oposición y Occidente.

"Yo te enseñaré a bailar al son de mi flauta, te ensañaré a morder el anzuelo, te enseñaré a andar por la cuerda floja, y estarás todo contento y feliz", dice uno de sus estribillos.

El grupo no ha dudado en alinearse con Lukashenko a la hora de acusar a Occidente de intentar instigar una revolución para "destruir" Bielorrusia.

La canción ya ha recibido en Youtube más de medio millón de visitas y decenas de miles de quejas sobre el contenido de la canción, entre ellos de antiguos concursantes en Eurovisión como la bielorrusa Angelica Agurbash.

La tele de bielorrusia haciendo creer a la gente que ve su telediario que la canción ha sido todo un exito y poniendo los comentarios positivos osea same_ pic.twitter.com/0NDLMUgrCb — Fer 🎡🎵 (@FerNicV) March 11, 2021

Al festival debería haber sido seleccionado el grupo VAL, que ganó el concurso nacional el pasado año, pero que fue excluido por la televisión pública bielorrusa por su apoyo a las demandas de cambio político en el país.

Esta no es la primera vez que la UER rechaza una canción por su contenido político. Ya en 2009, el organismo rechazó el tema de Georgia We don't wanna put in por interpretarse como un ataque al primer ministro ruso Vladimir Putin. Finalmente la televisión de aquel país rechazó participar.

Igualmente en 2005 la letra de la canción de Ucrania, Razom nas bahato, tuvo que ser modificada por hacer referencia constante a su presidente e incluso en 2008 Rodolfo Chiquilicuatre tuvo que rehacer su Baila el Chiki-chiki por sus referencias a líderes políticos.