Rocío Flores se crece y reta a Telecinco a emitir los 11 minutos que su madre pidió eliminar de la docuserie

Cuando hace ahora tres semanas Rocío Flores se estrenó como colaboradora de El Programa de Ana Rosa, la joven quiso dejar claro que acudía al magacín matinal de Telecinco para hablar solamente de Supervivientes en calidad de exconcursante.

Sin embargo, poco a poco, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se ha ido sintiendo más cómoda en la tertulia del programa y hace dos semanas rompía su silencio pidiendo a su madre que le cogiera el teléfono.

Esto provocó que la entrevista en directo que concedió Rocío Carrasco el pasado miércoles 21 de abril estuviera en gran parte centrada en el conflicto que ambas mantienen. "No he tenido intención de cogerle las llamadas porque no estoy preparada para ello, y ella tampoco. Sé que las condiciones no son las idóneas para que ocurran según qué cosas. Tiene que pasar tiempo, que ella esté preparada, que yo esté preparada", explicaba la hija de Rocío Jurado.

Asimismo, Carrasco confesó que había pedido a los responsables de La Fábrica de la Tele no emitir una parte del episodio 8 que se verá este miércoles, y que está centrado en la agresión que la joven propinó a su madre, para proteger a su hija.

Pues bien, aquella Flores tímida y nerviosa de su primer día en Ana Rosa se ha envalentonado este miércoles y ha retado a Telecinco a que emita todo el contenido porque "sé muy bien lo que viví en esa casa y ahí me quedo. Es su verdad y a partir de ahí...".

"Se ha dicho que se eliminan 11 minutos del episodio que me dedica para protegerme. Cuando tú quieres proteger a tu hija no haces un episodio hablando de ella, lo pongo en duda", ha dicho de manera firme Flores.