¿Qué va a contar Rocío Carrasco en el nuevo episodio de su docuserie en Telecinco?

Por último, el programa contará con las actuaciones musicales de Blas Cantó y Victoria, representantes de España y Bulgaria en la próxima edición del Festival de Eurovisión, que interpretarán los temas con los que acudirán a la cita, Voy a quedarme y Growing up is getting old, respectivamente.

Este miércoles a las 22:00h en @telecincoes EPISODIO 8 MIEDO

👉 "No sabes la que te tienen preparada, la que os tienen preparada" pic.twitter.com/4vQPNpzwUn — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 26, 2021