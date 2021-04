Sirin prepara su gran y última venganza en 'Mujer': matar a Sarp

La trágica e inesperada muerte de Hatice en Mujer ha hecho que cambie la relación entre Bahar y Sirin. La pelirroja parece cambiada y muy afectada tras haber perdido su madre y se refugia en su hermana mayor.

Bahar cree que una tregua entre las dos es la mejor manera de honrar la memoria de Hatice y propone olvidar sus rencillas del pasado para empezar una nueva etapa sin rencores.

"Quiero mucho a mi mamá. Le quiero muchísimo", le dice entre lágrimas a Bahar, mientras esta intenta calmarle mientras le abraza. "Y yo", le contesta su hermana a la vez que recuerda lo que su hijo le decía: "Las mamas no mueren, se desmayan".

"Sólo hay una cosa que podemos hacer para honrar a mamá: querernos mutuamente. Yo estoy dispuesta porque quiero ser tu hermana. Lo deseo con toda mi alma. Quiero que seas tía de Nisan y Doruk. Es lo que más deseo. ¿Crees que lo haremos posible?", le pregunta Bahar. "Creo que lo haremos", contesta Sirin.

"Sarp también lo desea. Olvidemos lo que ha ocurrido en el pasado", añade Bahar, antes de dar un abrazo a su hermana. "De acuerdo", le contesta.

Sin embargo, este abrazo parece estar envenenado. Y es que Sirin prepara la que será su última venganza: matar a Sarp. Para ello se acerca a su cama para disculparse, pero manipula su gotero, esencial para su recuperación pues aún está débil tras el accidente.

"Te pido que aceptes mis disculpas. Te he hecho cosas muy malas. Te he arruinado la vida. Pero tú me perdonas a pesar de todo. No sé cómo agradecértelo. A partir de ahora prometo que seré la mejor hermana del mundo para mi hermana y para ti", le dije la pelirroja. "Eso espero", le contesta él.

¿Qué ocurrirá después?

Antena 3 optó anoche por cortar la emisión del capítulo 67 cuando apenas queda media hora para el final del mismo y donde se podía comprobar qué ocurría después con Sarp.

Pues bien, al final de dicho capítulo, el cual ya se puede ver a través de ATRESplayer PREMIUM, Bahar empieza a contarle a Sarp historias de cómo será su futuro junto a sus hijos, Doruk y Nisan.

Sin embargo, en un momento dado, la joven se da cuenta de que su marido está dormido. En un principio, no le da mayor importancia. Pero cuando han pasado algunos minutos y ve que no reacciona, Bahar empieza a preocuparse y llama a los médicos.

¡ATENCIÓN, SPOILERS!

"¿Sarp? ¿Sarp? ¿Sarp?", empieza a llamarle. "No me gusta que bromees con esto. Vale ya, Sarp", insiste la joven antes de empezar a gritar y pedir ayuda. "¡Despierta! Esta broma ya no me está gustando", le grita antes de perder los nervios por completo.

Sin embargo, ya es demasiado tarde y los médicos no pueden hacer nada por la vida de Sarp. Sin embargo, no será hasta los siguientes capítulos cuando se descubra qué ha pasado realmente con el marido de Bahar.