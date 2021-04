La nueva e impactante muerte de un personaje protagonista de 'Mujer' que sacudirá la trama

Después del trágico final de la segunda temporada de Mujer, con hasta tres muertes, y el triste comienzo de la tercera temporada, con la despedida de uno de los personajes más queridos; la serie de Antena 3 volverá a ser golpeada por la tragedia la próxima semana en sus nuevos episodios.

En el episodio 64, el último de la segunda temporada, un trágico accidente de coche marcaba el futuro y devenir de los protagonistas de la serie. Las vidas de Bahar, Hatice, Arif y Sarp estaban en juego y los espectadores se quedaban con la duda de quién moría.

Mientras Enver, Sirin, Nisan, Doruk, Ceyda y Jale experimentaban momentos de miedo en el hospital, todos tenían una sola pregunta en mente: ¿quién sobreviviría a este accidente y quién no? Ese momento no llegaba hasta el final del episodio 65, que Antena 3 no emitía hasta este martes 13 de abril.

Todos llegaban con vida al hospital y no parecía que sus vidas fueran a correr peligro.Sin embargo, Hatice comenzaba a tener complicaciones por las lesiones del golpe y, consciente de que quizá no saliera de esa, le pedía a Enver que cuidara de los suyos.

"Me ha dicho que se encontraba bien. También que me afeite un poco, dice que quiere verme atractivo", le miente después a Sirin. "Enver, no voy a salir de esta. Por favor, jura que cuidarás de Sirin", recuerda que le dijo Hatice.

Es justo en ese momento cuando Sirin y Enver ven a Jale entrar corriendo en la habitación en la que está Hatice. "A mamá le pasa algo. Por eso no me dejan entrar", dice la joven. Y así es. Hatice tiene un paro cardiaco que termina con su vida, delante de los ojos de Sarp, que no puede contener las lágrimas.

¡ATENCIÓN, SPOILERS!

Pues bien, la cosa no quedará ahí. Al final del capítulo 67, el cual ya se puede ver a través de ATRESplayer PREMIUM, Bahar empieza a compartir habitación con Sarp, al que empieza a contarles historias de cómo será su futuro junto a sus hijos, Doruk y Nisan.

Sin embargo, en un momento dado, la joven se da cuenta de que su marido está dormido. En un principio, no le da mayor importancia. Pero cuando han pasado algunos minutos y ve que no reacciona, Bahar empieza a preocuparse y llama a los médicos.

"¿Sarp? ¿Sarp? ¿Sarp?", empieza a llamarle. "No me gusta que bromees con esto. Vale ya, Sarp", insiste la joven antes de empezar a gritar y pedir ayuda. "¡Despierta! Esta broma ya no me está gustando", le grita antes de perder los nervios por completo.

Sin embargo, ya es demasiado tarde y los médicos no pueden hacer nada por la vida de Sarp. Sin embargo, no será hasta los siguientes capítulos cuando se descubra qué ha pasado realmente con el marido de Bahar.

Mientras, Bahar perderá los nervios por completo. "Tengo dos hijos estúpidos y ni siquiera se me permite sufrir ni sentir dolor. No puedo llorar porque les afecta, no puedo enloquecer, no puedo suicidarme, ni morirme. todo les afecta a ellos. Yo también soy una niña. He perdido a mi madre. Sarp ha muerto y también Yelice. Los maridos mueren una vez. Un ser humano nace y muere una vez. Pero el mío ha muerto dos".

