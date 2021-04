‘Sálvame’: Carlota Corredera amenaza con echar a Jesús Manuel por su postura con Rocío Carrasco

Este miércoles, Rocío Carrasco acudirá en directo a Telecinco para aclarar algunos puntos de su relato en Rocío. Contar la verdad para seguir viva, la serie documental que cada miércoles emite actualmente Mediaset. “Creo que ha llegado el momento de hacer un parón y me gustaría el miércoles que viene estar ahí con vosotros”, decía la pasada semana a Carlota Corredera, cuando entró en directo en el programa.

Desde que se estrenase el pasado 21 de marzo, Rocío, contar la verdad para seguir viva se comenta a diario en todos los programas de Telecinco, e incluso ha tenido cabida dentro de sus informativos. Una de las grandes revelaciones que ha hecho Rocío Carrasco es que el juicio contra Antonio David Flores por violencia machista está sobreseído, no archivado. Por lo tanto, aún no hay sentencia que exculpe ni condene al que fuese su pareja.

Este punto del documental se trató este lunes en Sálvame, ya que el colaborador Jesús Manuel dijo una opinión un tanto controvertida sobre el contenido de la serie documental. “A mí como testimonio me parece perfecto. Pero cuando hablamos de una ‘víctima de maltrato’ hay un Estado de derecho y está archivado provisionalmente”, decía el periodista. “No está archivado, está sobreseído. No mientas”, le corregía Carlota Corredera, la encargada de presentar Sálvame ayer.

Jesús Manuel no cambiaba por ello de opinión. “Te escucho, pero no me vas a convencer, Carlota”, le respondía a la presentadora. Entre ambos hubo una pequeña discusión, y Carlota Corredera terminó lanzando una amenaza: “¿Me dejas hablar o tengo que echarte del plató?”.

“No juguemos a la mentira porque lo que le está pasando a Rocío Carrasco le pasa a muchas mujeres, que les cuesta demostrar la violencia psicológica o cualquier tipo de violencia. No discutamos ni juguemos sucio con la verdad jurídica porque es la que es”, añadía Corredera, terminando la conversación, y muy indignada con la posición de Jesús Manuel.