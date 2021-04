Carlota Corredera propone que Belén Esteban presente un programa sobre libros

Este 23 de abril se celebra, como cada año, el Día del Libro, y por ello, en Sálvame han creado un rincón de lectura, en el que diferentes colaboradores han leído fragmentos de libros que estén vinculados a la serie Love is in the air. La primera en romper el hielo ha sido Belén Esteban, quien recitó unas frases de ‘Madonna con abrigo de piel’, de Sabahattin Ali.

Al terminar su texto, Carlota Corredera tuvo una idea sobre un posible nuevo programa de televisión. “Si de mí dependiese, yo ahora mismo pondría en marcha un formato de libros para Belén Esteban” decía, muy convencida. “Bueno, también para Gema López, que le encanta, y para Lydia (Lozano). Podéis presentar las tres un programa de libros, y sería estupendo” añadía la presentadora de Sálvame de este lunes.

Gema López señaló que se está leyendo Sira, la segunda parte de El tiempo entre costuras, novela que María Dueñas, su autora, ve con potencial para hacer una nueva serie de televisión. Gema pero fue interrumpida entonces por Kiko Matamoros. “Los hombres también podemos también”, dijo el colaborador.

Carlota Corredera apuntó entonces que Kiko también tendría derecho a estar en el programa. “Ya sabemos que tú eres un devorador de libros” reconocía la gallega, “pero la verdad es que no te he escuchado tanto cotillear de los libros que estás leyendo como a Lydia o Gema, por eso lo digo”.

Como Kiko Matamoros no aceptó su justificación, Corredera cambió su propuesta. “Entonces el formato que también lo presente Matamoros, no vaya a ser que me tenga más manía de la que me tiene ya”.

Por su parte, Laura Fa, presente también en el plató en calidad de colaboradora, señaló que “también hay audiolibros, y Belén podría hacer la lectura entera”, sumándose a la propuesta literaria de Corredera con la princesa del pueblo como presentadora.