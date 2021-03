Por qué el capítulo de anoche de 'Mujer' duró menos de lo habitual: los extraños cortes de Antena 3

Durante las últimas semanas, debido a la emisión de Love is in the air en el prime time de Telecinco en las noches de los martes y los miércoles, Antena 3 decidió cambiar su estrategia de emisión con Mujer para evitar una posible fuga de espectadores.

Así, además de la triple emisión semanal, la cadena dividía los capítulos de una manera peculiar: el lunes emitía la primera parte de un capítulo, el martes la segunda parte y unos 40 minutos del inicio de otro y el miércoles el tiempo restante.

De esta forma, el lunes comenzaba la emisión de la serie turca a las 23:00 horas y terminaba a las 00:30, el martes iba de 22:55 a 00:50 horas, y el miércoles de 23:00 horas a 00:58 horas.

Algo que ha cambiado por completo esta semana tras la decisión de Telecinco de retirar Love is in the air de la noche del miércoles para apostar por una nueva entrega de La Isla de las Tentaciones.

El pasado lunes Antena 3 emitía con normalidad la primera parte del capítulo 58 de 23:00 horas a 00:24 horas. Ya el martes la cadena de Atresmedia decidía emitir la segunda parte del capítulo 58 y media hora del capítulo 59, lo que extendía su emisión de las 23:00 horas a las 00:54 horas.

La gran sorpresa llegaba este miércoles 17 cuando la cadena de Atresmedia no emitía la totalidad del resto del metraje del capítulo 59, sino sólo una hora más, dejando los 45 minutos restantes para emitir el próximo lunes. Esto hizo que la emisión terminará media hora antes que la semana pasada.

Como decimos, este cambio en la estrategia parece estar relacionado con los movimientos de Telecinco con Love is in the air, ya que a Antena 3 le interesa competir más competir frontalmente con la comedia romántica que con el dating show, ya que con éste no comparte público. De hecho, la llegad ade La Isla de las Tentaciones a la noche del miércoles no ha afectado ni lo más mínimo a las audiencias de Mujer.

Llegar a julio

La otra razón, quizá la de mayor peso, la encontremos en la necesidad de Antena 3 de ir reduciendo los minutos de emisión de Mujer semanalmente si realmente quiere extender en el tiempo la ficción protagonizada por Özge Özpirinçci.

Hay que recordar que Kadın (Mujer) tiene un total de 81 capítulos divididos en tres temporadas. La primera de ellas está compuesta por 32 episodios, la segunda también por 32 y la tercera es más corta con sólo 17 episodios.

De seguir con la triple emisión semanal, lo que le lleva a consumir dos capítulos, el final de esta segunda temporada se produciría el martes 6 de abril cuando se emita la segunda parte del capítulo 64. Ese mismo día se iniciaría la emisión de la tercera temporada con la primera parte del primer capítulo.

El final de la serie llegaría por tanto en la primera semana de junio. De ahí que, al producirse cambios y conseguir reducir los minutos de emisión semanal de la serie, la extensión de la ficción podría ser mayor.