‘Supervivientes’: Lara Sajen acusa a Sylvia Pantoja de transfobia

Los habitantes del barco encallado de Supervivientes no lo están pasando muy bien, por las características propias del entorno, y porque todavía no son concursantes de pleno derecho. Una de las personas que más problemas está teniendo es la cantante Sylvia Pantoja, que ha tenido una serie de roces con Alexia Rivas.

En una discusión entre ambas, emitida este domingo en Conexión Honduras, Sylvia decidió darse la vuelta y dar la conversación por finiquitada, algo que ofendió a Alexia, por dejarle “con la palabra en la boca”. Entonces Lara Sajen quiso intervenir, y hacerle una pregunta a Pantoja, que echaba balones fuera. “No tengo ganas, cariño”, decía Pantoja, mientras que Antonio Canales se preguntaba que por qué hay que discutir.

Lara, muy enfadada, decidió señaló una actitud tránsfoba de Sylvia. “Sabes lo que ha dicho, que yo juego con ventaja sobre todas las mujeres por mi pasado”, decía la vedette, que es una mujer transexual. “¿Qué se puede esperar de alguien así, que al venir, antes de decir hola, me dijo tú tienes pinta de ser una follonera. Por eso no la quieren ni en su casa”, continuaba Lara, añadiendo que “ya se te están empezando a notar las raíces”.

Sylvia Pantoja aseguraba que no había dicho nada en ese sentido, pero Alexia Rivas desmentía sus palabras. Sylvia entonces explicaba que “las dos están compinchadas” y que son unas liantas. “En tu puta vida me vuelvas a llamar lianta, porque yo he ido de cara y te he dicho lo que pienso, y eres tú la que se ha dado la vuelta y me ha dejado con la palabra en la boca” le decía Alexia Rivas.

La cantante, muy afectada, decía que estaban buscando pelea, “que es lo que quiere esta gente”. Unas palabras que tampoco sentaron bien a Alexia Rivas, que dijo tiene “mi carrera y mis estudios”. “¿Y tú quién eres?” añadía Lara Sajen.

Ya a solas, ante la cámara, Sylvia Pantoja se lamentaba, sobre todo, porque había tenido al principio una muy buena afinidad con Alexia Rivas: “Marta me lo advirtió, esta Alexia, cómo me ha engañado, cómo me la ha metido”.

Sylvia Pantoja

Más tarde, el tema volvió a salir a la palestra. Sylvia, a solas, señalaba también a Palito Dominguín como una traidora, por “insinuar” que había dicho “cosas feas” sobre Lara. “Me parece muy heavy. Ya me tenían enfilada en el hotel, no sé qué tienen en contra de mí”, reflexionaba. Además, decía que “los chismes no me van nada”, y que la actitud de sus compañeras se debe a que buscan protagonismo, “y yo, lo que menos quiero es protagonismo”.

Alexia y Lara, por su parte, recordaban la jugada. “Que nos lo niegue en la cara a Palito y a mí. Que te lo niegue en la cara, cuando te lo ha dicho”, se quejaba Alexia. “Yo he notado que me mira como oliendo a caca” decía Lara por su parte, que asegura que Sylvia ni le mira ni le habla, y que no le gustan “las folclóricas dramáticas”. “Si pone verde a toda su familia ¿te crees que le va a temblar la mandíbula en poner verde a otra persona?” se preguntaba Lara Sajen.