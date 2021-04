Así jugó ‘SV’ con el caso Rocío: paran los pies a Avilés, pero hablan de la relación de Flores y Gloria

Telecinco sigue jugando con el caso Rocío Carrasco. A pesar de que desde Sálvame se defendió que la emisión del documental de Rocío. Contar la verdad para seguir viva iba a cambiar para siempre la historia del corazón, desde la cadena de Mediaset España se está tratando el asunto de la misma manera que tratan otros temas.

Así, durante la emisión de El Debate de Supervivientes de este domingo, el programa jugó a un doble juego que consistía en censurar que se hablara abiertamente de la emisión de la docuserie por una parte, pero, por otra, hablar de forma velada de otros asuntos que atienen a la familia Flores Carrasco.

De esta manera, en un momento dado del programa, José Antonio Avilés trató de sacar en plató el tema de la amistad de Antonio Canales y Fidel Albiac, el marido de Rocío Carrasco, para explicar por qué el bailarín tiene como objetivo en la isla a Olga Moreno.

El falso periodista dio muchas vueltas para hablar de este asunto hasta que, en un momento dado, se atrevió a decir que "después de ver el documental que estamos viendo", Jordi González y el resto de colaboradores le terminaron parando los pies.

"Si no puedo, no puedo", decidía Avilés, que minutos antes había reconocido que "en la reunión de este programa se me ha dicho que no meta nada de fuera" en clara alusión a la docuserie de Rocío Carrasco. "¿En la medida de lo posible podemos hablar de Supervivientes?", le espetaba entonces Jordi González.

Sin embargo, el propio González no tenía inconveniente en decir que esa tarde había visto una reportera diciendo que Gloria Camila y Rocío Flores habían salido de la casa de la primera "muy enfadadas".

"Admiro la imaginación de la gente", decía Flores. "Es verdad que salíamos con prisas y, tres semanas seguidas teniendo a la prensa en la puerta todo el rato....", se justificaba su tía mientras el presentador le cortaba preguntándole a qué va la prensa a su casa. "A hacer su trabajo, que yo lo respeto", sabía salir del embrollo Gloria.

Pero, además, Cristina Tárrega siguió con el tema diciendo que le gustaba ver lo bien que se llevaban y cómo se querían. "Yo que conocí a tu madre y a tu abuela, estaría feliz de ver cómo os lleváis", decía la colaboradora.

"Nosotras nos llevamos súper bien. Es imposible que estemos enfadadas porque estamos todo el rato riéndonos", decía Gloria Camilia. "¿Y a tu madre le gustaría ver este programa en el que estáis polemizando?", le preguntaba Jordi. "No lo sé. Estaría orgullosa de vernos juntas", zanjó.

