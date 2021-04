Quién es Sandra Cervera, la actriz de 'El secreto de Puente Viejo' que presenta 'The Dancer'

The Dancer, el nuevo talent de baile de TVE, buscará al mejor bailarín de España desde este lunes 5 de abril. Miguel Ángel Muñoz, Lola Índigo y Rafa Méndez serán los encargados de juzgar a los grupos, dúos y bailarines individuales aspirantes al premio final de 25.000 euros.

Ion Aramendi y Sandra Cervera ejercerán como maestros de ceremonias de esta adaptación del formato internacional creado por el popular Simon Cowel, creador de otros éxitos como Factor X o Got Talent.

Aramendi es ya un rostro habitual de la cadena pública, pues cada tarde está al frente del concurso El Cazador en La 1. Pero, ¿quién es Sandra Cervera?

Ion Aramendi y Sandra Cervera estarán al frente de 'The Dancer'. RTVE

Pese a que The Dancer va a ser su primera experiencia como presentadora, lo cierto es que esta valenciana tiene sobrada experiencia en la pequeña pantalla, pero como actriz. Sandra comenzó su trayectoria actuando en series la autonómica Canal 9, donde entre 2006 y 2009 participó en ficciones como Maniàtics, Socarrats o Check-In Hotel.

En el año 2010 se traslada a Madrid para intepretar a Alex, protagonista de 40, el musical, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo. Allí demostro también sus dotes como cantante profesional.

Al año siguiente, Sandra encontraría el que hasta ahora ha sido su mayor éxito en televisión: la longeva serie de Antena 3 El secreto de Puente Viejo. La actriz interpretó a Doña Emilia Ulloa Balboa de Castañeda durante 1.848 episodios de la famosa ficción. Un personaje del que se despedía en mayo del año pasado, tras el final de la serie: "Gracias, mi querida Emilia Ulloa, por enseñarme tanto. Por desgarrarme el alma para seguir creciendo. Hasta siempre, Bella Emilia. Hasta siempre a ese gran amor llamado 'El secreto de Puente Viejo'", escribía en su perfil Instagram.

La actriz debuta como presentadora en The Dancer, un papel en el que no tendrá que fingir. "Soy incapaz de no emocionarme en The Dancer", confesaba en la presentación del programa. La valenciana adelanta que "las historias de los bailarines van a ser el hilo conductor de la propuesta de cada bailarín" en el concurso, por lo que habrá una implicación emocional que hará "entender un poco más el sacrificio que lleva la danza".

El baile es un ámbito que Sandra Cervera conoce de primera mano, pues entre los muchos ámbitos en los que está formada figura la danza contemporánea. Lo que ha sido totalmente nuevo para ella es tomar los mandos de un formato televisivo, lo cual le dio algo de respeto al principio: "Tenía miedo de no llegar a disfrutar del todo por la responsabilidad que conllevaba presentar al lado de Ion", ha confesado.

Sin embargo, ha logrado superar esos temores y disfrutar sobre el escenario. "Estoy consiguiendo quitarme muchos prejuicios y ser honesta con lo que estoy viviendo. (...) Estoy feliz, recibo muy buena vibra de los concursantes y esto me lo voy a llevar para toda la vida".