Miguel Ángel Muñoz, poco favorable a la vuelta de 'Un paso adelante': "Mejor dejarlo cómo está"

Durante los últimos tiempos, debido a la fiebre nostálgica que se vive y que ha rescatado series como Los hombres de Paco, El Internado, Los Protegidos o Física o química, muchos han sido los rumores que han surgido sobre la posible vuelta de Un paso adelante.

De hecho, hasta sus propios protagonistas han jugado con ello hasta el punto de que dos de sus protagonistas, Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz, hicieron saltar todas las alarmas cuando publicaron un vídeo en Instagram en el que firmaban un contrato muy importante.

Así, Beatriz, que interpretó a Lola, dijo que "las Supernenas siguen siendo para mí, los calentadores también". "Yo lo que pasa es que voy a tener que volver a ponerme otra vez las camisas para subirme los cuellos", bromeaba Muñoz, en referencia a la estética que tenía su personaje.

Aquella pequeña broma saltó rápidamente a los medios. Sin embargo, Atresmedia no confirmó en ningún momento la vuelta formal del proyecto. "Hay que tener cierto sentido común. Era un vídeo de Instagram con un filtro absurdo y dos personas riéndose. En ningún momento por mi parte yo lo he confirmado y me ha divertido cuando ha surgido la noticia", confiesa el actor a los medios durante una visita a la grabación de The Dancer, el nuevo formato de baile de La 1 en el que participa como capitán junto a Lola Índigo y Rafa Méndez.

Cuando algo tiene tanto éxito como lo que fue Un paso adelante, es mejor dejarlo como está

"Siempre lo he dicho. El año pasado hice una película con Pablo Puyol y Jesús del Cerro, productor ejecutivo y director de Un paso adelante, y no compartíamos el mismo criterio. Pablo estaría encantado de que volviera la serie y yo no lo tengo tan claro. Cuando algo tiene tanto éxito como lo que fue Un paso adelante, es mejor dejarlo como está. Si a alguien se le ocurre, a la productora o a la cadena hacer un proyecto interesante, quién sabe.... Pero, yo estoy feliz con lo que sucedió", se sincera el ganador de MasterChef Celebrity.

Entre los motivos se encuentra que no es lo mismo realizar un reecuentro como sucedió en Física o Química que en una serie como Un paso adelante. "En Física o Química pasan los años, se reencuentran y se cuentan la vida. Lo que pasaba dentro de UPA, dónde había una escuela de artes escénicas, ese reencuentro no tendría sentido en dos capítulos. Sí que hace falta una serie como la que hicimos, pero quizá no tiene que ser la misma. Ahora hay mucho más talento que hace veinte años porque, gracias a Un paso adelante y después a Fama, ¡a bailar!, se ha mejorado".

Pero ¿por qué es tan reacio si los fans lo están demandando? "¡No quiero ver Salvados por la Campana 2! Quiero ver a Will Smith haciendo Ali y que le nominen al Oscar. Cuando algo es casi tan perfecto y el recuerdo que tenemos de Un paso adelante es de algo muy grande, es difícil no que sea ya no lo mismo, sino parecido. Por eso creo que habría que hacer algo diferente. Salvo El Padrino, que la segunda es mejor que la primera, difícilmente he visto que una segunda parte iguale la primera. Y prefiero quedarme con eso".

La vuelta al baile

También fue reticente al principio a participar en The Dancer y cuenta que fue una decisión difícil de tomar. "No lo sé lo que me ha hecho volver. La música y el baile siempre vienen a mí sin que yo lo busque. Desde muy pequeño he tenido muy claro ser actor y, dentro de un personaje, interpretar lo que sea: un bailarín, una estrella del rock... Pero, estar tan cerca del baile ha sido una decisión que me costó tomar, pero me ganó el formato. Cuando me pasaron el link de The Great Dancer, pensé que me gustaría ser Matthew Morrison (Glee)".

A todo ello se unía que tendría como compañeros a Rafa Méndez y Lola índigo. "Me parecía que podía ser la figura más distinta. Sé que la gente me identifica con el baile por Un paso adelante, pero para mí fue un personaje, una etapa. Aquí ya no es el personaje, no es Rober haciendo lo que hacía en la serie. Tengo que decir que de nuevo está siendo lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo", comenta.

En este sentido, recuerda que le debe mucho a MasterChef. "Desde hace 27 años actúo y hasta MasterChef no había dado un paso a hacer algo diferente a lo que tuviera que ver con mi carrera como actor. MasterChef ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y con el que he aprendido algo que me sirve para siempre, entre otras cosas cocinar a mi tata durante 100 días".

Y termina. "Después me propusieron Como Sapiens, pero tampoco estaba en mis planes. Y The Dancer, tampoco. Mis planes son una obra de teatro, una película o una serie. Es muy difícil para mí hacer otro tipo de entretenimiento. Pero cuando veo algo que está tan bien hecho y con tanto talento, me cuesta decir que no. Si algo me gusta es admirar el talento de los demás".

'The dancer'

Qué es 'The Dancer'

Producido por Fremantle (Got Talent España, Mask Singer), The Dancer es un formato internacional de baile creado por Simon Cowell (Factor X, American Idol) para buscar al mejor bailarín de nuestro país con el que esperan conseguir el beneplácito de la audiencia.

No es una simple competición de baile, sino un espectáculo integrador para todos los públicos donde se realiza toda una oda a la danza, poniendo en valor esta profesión y a sus artistas: sus coreografías, sus historias personales, así como su capacidad de emocionar a través del baile.

Solo en Reino Unido, el programa se ha convertido en un auténtico éxito en plataformas digitales con más de 300.000 seguidores en redes sociales. También ha conseguido triunfar en China o Dinamarca.

En The Dancer, tres capitanes ampliamente reconocidos por el gran público por su trayectoria artística, asistirán expectantes a la audición de los aspirantes a convertirse en los mejores bailarines de nuestro país. Cada uno de estos capitanes conformarán un equipo de bailarines al que apadrinarán para competir entre ellos y lograr descubrir al mejor bailarín de España.