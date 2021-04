'The dancer' contra 'El precio justo': duelo fratricida de Fremantle en la noche del lunes

The Dancer ya tiene fecha de estreno. El nuevo talent show de baile de La 1 dará el pistoletazo de salida el próximo lunes 5 de abril, en horario de máxima audiencia, tal y como anunció la cadena durante el descanso del polémico encuentro entre España y Kosovo.

Tras el final de la cuarta temporada de Maestros de la costura, RTVE seguirá apostando por el talent show en la primera noche de la semana con este nuevo intento por atraer a la audiencia a los formatos de baile.

Conducido por Ion Aramendi, este novedoso programa tratará de buscar al mejor bailarín o bailarina de nuestro país, una tarea que tendrán que llevar a cabo los tres capitanes: Lola Índigo, Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez.

Paradójicamente, este nuevo concurso producido por Fremantle tendrá que verse las caras en la noche del lunes con El precio justo, también de Fremantle. Por tanto, la productora verá como sus dos nuevos productos se enfrentarán el día de su estreno por hacerse con la audiencia, en una noche en la que el liderazgo suele recaer en Mujer, de Antena 3.

Y es que tal y como ha anunciado Telecinco, la nueva versión del mítico concurso, que estará conducido por Carlos Sobera, hará tándem con Love is in the air en la noche del lunes. Así, el concurso dará el pistoletazo de salida a las 22:50 horas, tras la emisión de la serie turca, horario que mantendrá durante 8 semanas antes de pasar a emitirse en tira diaria.

La productora de moda

Como ya analizamos en BLUPER, Fremantle es la productora de moda. Si bien a lo largo de su historia la mayoría de sus proyectos han sido en colaboración con Mediaset España, en los últimos meses la productora ha conseguido abrirse a todas las cadenas y plataformas de nuestro país, desde la televisión pública hasta Netflix.

En Antena 3 se estrenaba el pasado año con la puesta en marcha de Mask Singer: Adivina quien canta, uno de los programas revelación de la temporada y un auténtico éxito en audiencias, que ya prepara su segunda temporada.

Una relación entre cadena y productora que se afianzará aún más en el futuro, ya que el grupo audiovisual ha llegado a un acuerdo con la productora para hacer una nueva versión con famosos de Family Feud, el mítico concurso de la televisión estadounidense.

También la televisión pública ha sucumbido al éxito de la productora con los grandes formatos de entretenimiento, y hace unos meses anunciaba The Dancer, un nuevo intento con los concursos de baile que tendrá a Lola Índigo, Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez como capitanes. Se trata de un talent show que ya ha triunfado en otros países como Reino Unido, China y Dinamarca, en el cual se pretende buscar al mejor bailarín del país y que se emitirá en La 1.

Tampoco Netflix ha pasado por alto la buena imagen actual de la productora, y por ello, uno de sus primeros formatos de telerrealidad vendrá de la mano de Fremantle, en un programa que, tal y como se ha anunciado, mezclará la esencia de La isla de las tentaciones con Jugando con fuego. Una relación que se consolida tras Odio, un monólogo protagonizado Dani Rovira que se estrenaba recientemente en la plataforma