La anécdota desconocida de Rubalcaba: pidió que se hiciera la serie de "el Solitario"

En 2008 Antena 3 lanzaba Soy el Solitario, una miniserie inspirada en los hechos delictivos y la posterior detención en Portugal de Jaime Jiménez Arbe, un vecino de Las Rozas, presunto autor de tres homicidios y decenas de atracos que cometía disfrazado, que pasó a la historia como uno de los del atracador de bancos más buscados de España.

Ahora, el creador y director de esta ficción, Manuel Ríos San Martín, ha dado más detalles acerca de la producción de esta serie, de cómo surgió la idea y de la llamada que les hizo al equipo el por aquel entonces Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcabal.

"Mikel (Lejarza, director de A3 Films) me llamó y me dijo que quería rodar con BocaBoca una instant movie sobre la detención del Solitario en Portugal, que se había producido el día anterior y que tuvo enorme repercusión en la prensa española. Y fue ahí, o tal vez en alguno de los días posteriores, cuando alguien me comentó lo de 'ha llamado Rubalcaba y nos ha dicho que quiere que hagamos una serie sobre la detención de El Solitario'", explica el guionista a través de su blog.

"Conmigo contactó un alto funcionario del Ministerio de Interior para decirme que estaban muy orgullosos de la operación policial y que ponía a nuestra disposición tanto a los guardiaciviles como a los policías nacionales que habían participado en la detención para que nos contasen la historia con detalle. Y nos pidió que en la miniserie se mostrase la colaboración entre ambos cuerpos", asegura.

En un primer momento, reconoce, "me dio algo de pereza el encargo". Aún así, comenzó a investigar la historia de este famoso atracador junto a las guionistas Mónica Martín-Grande y Victoria Dal Vera. "Entrevistamos a los agentes de la Guardia Civil y a los inspectores de la Nacional, que finalmente fueron los que lo detuvieron. Nos contaron el proceso con muchísimo detalle: los seguimientos, las escuchas, el modus operandi tan curioso que utilizaba el detenido", cuenta en su artículo.

"Rubalcaba tenía razón, la investigación era maravillosa", reconoce. "Los primeros años la había llevado la Guardia Civil, ya que solo operaba en zona rural. Y así durante más de 14 años en los que consiguió unos 700.000€ de botín, treinta y seis bancos desplumados, un muerto en un tiroteo en Valencia, algunos heridos más y el asesinato de dos guardiaciviles en la frontera de Navarra en una huida en la que se pensó que el fugitivo era miembro de ETA", explica.

A pesar de la dificulta de escribir los atracos tan frenéticos que este delincuente protagonizó, San Martín cuenta que "los estructuramos, eliminamos algunos detalles que nos pidió la policía, o los encubrimos, y creamos un crescendo hasta llegar a la emocionante detención final en Portugal. Pero la historia era magnífica y el trabajo policial extraordinario, tal y como nos había adelantado Rubalcaba".

Protagonizada por Roberto Enríquez, Begoña Maestre, Ramón Barea, Raúl Arévalo, Miguel Rellán y Jorge Bosch, entre otros, Soy el Solitario se estrenó en Antena 3 en enero de 2008 antes 2.633.000 espectadores y un 15,1 por ciento de cuota de pantalla.