Muere Dustin Diamond a los 44 años, el mítico Screech de 'Salvados por la Campana'

Dustin Diamond, famoso por interpretar a Screech en los años noventa en la conocida serie Salvados por la campana, ha muerto este lunes a los 44 años de edad tras no lograr superar un cáncer "grave". El actor había sido ingresado hace algunas semanas en un hospital de Florida tras sentir dolores en todo su cuerpo y malestar general, según señaló el medio especializado TMZ.

"Se está sometiendo a quimioterapia, así que estará allí al menos una semana más y luego averiguaremos cuándo volverá a casa", dijo entonces su representante a EW. "Para la semana que viene, comprenderemos mucho mejor la gravedad de su afección y los tratamientos que necesitará para sentirse cómodo".

El intérprete, que encarnó al personaje Samuel Screech Powers, fue parte del elenco original de la popular serie de la década de 1990 Salvado por la Campana, que tuvo 4 temporadas, e integró el spin-off Salvado por la Campana: Los años universitarios (Saved by the Bell: The College Years).

Diamond saltó a la fama siendo un niño en la serie Hola, miss Bliss, que se emitió en La 2. Esta producción fue el germen de Salvados por la campana, que en España se pudo ver a través de Antena 3 Televisión y en la que Diamond encarnó al nerd Screech Powers, el amigo fiel del protagonista absoluto, Zack Morris, al que interpretaba Mark-Paul Gosselaar.

Cuando terminó la serie original, el intérprete se incorporó a su secuela, Salvados por la campana: la nueva clase. Su personaje Screech regresaba al centro donde estudió como parte de su formación universitaria, y después, se convertiría en asistente del director.

Años después escribiría un libro desvelando los trapos sucios de la serie y todo lo que pasaba entre bambalinas, y en 2006 protagonizó una parodia pornográfica de la ficción que le lanzó a la fama mundial. También tuvo problemas con la justicia, fue condenado por apuñalar a un hombre y, posteriormente, por violar la libertad provisional de este delito al dar positivo en drogas.

Hay que destacar que, dada la nula relación con sus compañeros y por haber permanecido tanto tiempo alejado de los focos, Dustin Diamond será una de las grandes ausencias del reinicio de Salvados por la campana, de Peacock.

El programa explicó la ausencia del personaje diciendo que Screech vivía "en la Estación Espacial Internacional" con su robot Kevin. En algunas noticias se señaló que ha habido negociaciones para que retome su famoso papel en una posible segunda temporada, la cual todavía no se ha confirmado.