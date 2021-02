'Love is in the air' y 'Mujer' volverán a enfrentarse una semana más en el prime time del miércoles

Serkan descarga su ira contra Eda, en el capítulo 15 de 'Love is in the air'

A pesar de sus discretos datos de audiencia, Mediaset España no cesa en su empeño con Love is in the air y este miércoles 3 de febrero volverá a apostar por la comedia romántica turca en su prime time a partir de las 22:50 horas.

Será después del partido de cuartos de final de Copa del Rey entre el Granada y el FC Barcelona que Telecinco emite a partir de las 21:00 horas.

La serie protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel se enfrentará así una semana más a Mujer, después de que Antena 3 haya decidido triplicar nuevamente la emisión de su éxito turco.

Se desconoce cuántos capítulos de Love is in the air emitirá la principal cadena de Mediaset España ya que el grupo está cortando la emisión de los capítulos en función de sus necesidades.

De hecho, el pasado miércoles la cadena cortó a la mitad el capítulo 19 titulado Una apuesta pendiente, el cual debería terminar de verse durante la emisión de este lunes, y que ya puede disfrutarse en Mitele PLUS.

Esto haría que, asumiendo que este lunes se emita el capítulo 20 completo, el del cumpleaños de Serkan, la cadena pueda emitir el episodio 21 este martes 2 de febrero y a partir del miércoles 3 los capítulos 22, 23, 24 o incluso 25.

A día de hoy, Mitele PLUS sólo tiene subidos a la plataforma hasta el episodio 26 de la serie turca, lo que se correspondería en realidad con casi los primeros nueve capítulos del montaje turco.

Como ya hemos explicado, al igual que ya ocurre con otras series turcas que emite Divinity, la duración de Love is in the air no es la original de 130 minutos, sino que se ha recortado sus capítulos a 45 minutos.

Una muerte asola 'Mujer'

De esta forma, al igual que hace Antena 3 con Mujer, Mediaset España podrá estirar en el tiempo la emisión de esta comedia romántica turca de la que hasta el momento se han emitido 30 capítulos en Turquía. Es decir, que el grupo podría estar emitiendo la serie durante más de tres meses.

En lo que respecta a Mujer, la principal cadena de Atresmedia emitirá este lunes la primera parte del capítulo 46 en el que se descubrirá qué personaje protagonista ha muerto: ¿Yeliz, Hatice o Ceyda?

Esto hará que Antena 3 emita la segunda parte de este episodio el martes 2 de febrero y el miércoles pueda emitir el capítulo 47 por completo, el cuál aún no está subido a ATRESplayer PREMIUM.