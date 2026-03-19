Los amigos de mis amigos

Alguien del Gobierno ha pedido que se cierren las bases estadounidenses en España.

¡Qué curioso! Es lo mismo que el nuevo líder de Irán acaba de pedir a los Estados Unidos. Las grandes cabezas, sin ser amigos, por supuesto, coinciden en muchas cosas ("hodio" al enemigo, control del adversario, etc.).

Hamás acaba de felicitar de nuevo a Sánchez por su coraje de semicerrar la embajada israelí en Madrid. ¡Qué curiosa felicitación a un "enemigo"!

"No a la guerra", dice el presidente. Que ellos pongan los muertos, que nosotros seguiremos vendiendo las armas. Que la guerra la hagan los otros. Después ya veremos cómo decir que nosotros y nosotras siempre estuvimos apoyando.

¿A quién? Pues al que ganó, por supuesto.

"Diálogo siempre", dice Zapatero estrechando la mano del asesino. No puede hacerlo con las víctimas porque ya están muertas, y a la oposición no la encuentra por estar escondida o en el exilio.

Diálogo con Hamás, Irán y el Sursum Corda. Pero en España, con la oposición democrática del país, ni agua.

Cada vez lo veo más claro.