"Ignis stultitiae" o incendios a gogó

Hoy me he quedado "colgado" sin Internet, y he tenido la (buena o mala) idea de conectar la radio.

Analógica, casi a pilas, me he quedado con la primera emisora que he sintonizado… y ha empezado a subirme la temperatura —cual calentura sobre ola de calor— al ir escuchando, lo que puede constituir un serio problema, si no se controla el fenómeno… ¡mala idea!

Serio problema social, digo: es alucinante cómo el sesgo ideológico puede definir lo que se verbaliza, alimentando el desorden, a lo que es tan propensa la naturaleza humana dejada a su libre y analfabeto albedrío… ¡mala idea!

Digo analfabeto, porque si uno quiere aprender de la propia Historia, el libre albedrío guiado por el conocimiento es muy buena guía: de hecho, esta sociedad tecnológica ha sido capaz de grandes mejoras en todos los campos humanos, incluyendo el campo de la filosofía y letras… ¡buena idea!

Con eso de los incendios a tutiplén —y claro está que cualquier cosa vale para sacar réditos propios— esta no iba a ser menos. Sobre todo, en ciertos ambientes en los que quienes están creen firmemente que la verdad está con ellos: sí, creencia casi religiosa, desterrada hace mucho por la sociedad moderna que luchó, por ejemplo, por alejar Iglesia y Estado, y que generó una ciencia laica que, por lo visto, molesta en dichos ámbitos, cual terraplanistas o creacionistas irredentos, que haberlos, háilos, como las buenas meigas gallegas en la Santa Compaña… ¡realidad!

Por no hacer más sangre de la necesaria —que ya pueden los lectores imaginar por dónde iba el diálogo (y casi cuál era la emisora, si afinamos un poco)—, con unas simples perlas a modo de ejemplo bastará.

Entre otras cosas, el ecologista (creo que de salón, pero bueno, con tanto título en el alero hoy en día, ya ni se sabe…) decía que "la gente" opina sin saber (y acierta) y que hay muchos factores que influyen en los incendios (vuelve a acertar), y que eso de "cuidar los bosques que dice la gente" (se refiere a limpieza y esas cosas que antes se hacían cuando la Agggministración no controlaba hasta el respirar el aire puro), pues que no es más que un pequeño (sobreentendido) factor (y aquí se equivoca de pleno, claro).

Haciendo un inciso, habría que recordar que, aplicando la lógica, el resultado de dos verdades y una falsedad es… ¡falso!, pero creo que en el programa y en según qué ambientes estarían dispuestos a crear una comisión para estudiarlo lo más seriamente posible (y que aquí perdería Aristóteles, y todos los demás con él)… ¡mala idea!

Y, siguiendo con lo oído, y ya puestos sobre el raíl (y mira que van mal los trenes en España, pero hay quien no aprende), tira de la coletilla del "cambio climático antropogénico", mezcla dana y temperatura, y termina soltando una frase épica: "el problema somos nosotros por nuestra propia acción". Aquí acierta… pero le da la vuelta a todo lo demás… ¡pido una comisión!

En fin, en un mundo que tiene todas las posibilidades de ser racional, y en el que la sonda New Horizons está acercándose al Cinturón de Kuiper, tenemos que convivir con los astrólogos nocturnos de la TV de la Edad Media Oscura, en un pequeño batiburrillo que, si no lo remedia nadie, acabará en un precioso marrón como suele suceder al mezclar colores al albur…

Total, que el Renacimiento, con lo que supuso en su época, o se actualiza permanentemente, o entre unos cuantos savants venidos a más, al modo de La conjura de los necios, con tanto tonto lamiendo espaldas y todo eso que el ser humano sabe hacer tan bien (léase "mal"), podemos retroceder a la oscuridad de épocas pasadas en un tris… y no me refiero al eclipse del año que viene.

Como siempre, la decisión última es de cada uno. Píldora azul o roja. Pero sin avasallar, que hay a quien se le da muy bien, si se le deja.