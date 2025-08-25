Estrellas y agujeros negros

España tiene un papel clave en la astronomía mundial, y sin embargo, carece de una publicación generalista o divulgativa de referencia, centrada en este ámbito.



España en astronomía es un gigante oculto, algo así como un gran exoplaneta apenas visible.



Tiene una infraestructura de primer nivel, observatorios punteros, como el Roque de los Muchachos (La Palma), o Calar Alto (Almería).



Tiene una participación destacada en el Very Large Telescope (ESO, Chile) y en futuros proyectos como el Extremely Large Telescope.



Tiene una red de estaciones de espacio profundo de la ESA y NASA.



También tiene una comunidad científica bien posicionada internacionalmente.

Y entonces ¿qué es lo qué falta?



Se echa en falta una revista nacional mensual de divulgación científica en general, y astronómica en particular, que esté a la altura de todo este desarrollo.



Se requiere una plataforma periodística estable, que auné la producción pública y privada, y que conecte descubrimientos, tecnología y ciencia nacional, con el público general. Un público cuya ausencia provoca, cada día que pasa, un silencio cada vez mas sobrecogedor.



Y de ahí la necesidad de hacer algo para recuperar esa conexión por todos lo medios, tradicionales y nuevos, sin descartar ninguno.



Se requiere un apoyo editorial institucional decidido, que entienda la divulgación científica en general y astronomía como parte de la cultura estratégica, no solo como hobby.



No obstante pensamos siempre en que una iniciativa gubernamental resolverá esa acedia que la sociedad española muestra a la hora de ponerse en marcha y rellenar esos vacíos a los que tanto horror tiene, y sin embargo, tan indolentemente contempla. Por ello también es necesaria la participación privada, con las empresas e instituciones que tan buena labor desarrollan en silencio.



Curiosamente la aparición de las nuevas tecnologías no ha supuesto alivio alguno en estas carencias. Ítem mas, incluso han supuesto la desaparición de algunas iniciativas, que quizás eran los últimos vestigios de vida cultural científica destinada a la gran divulgación.