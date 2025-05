Habemus Papam

Como buena española voy a ser más papista que el Papa.

Quizá sí que el Espíritu Santo ha sido quien ha inspirado a los cardenales para elegir a León XIV. Quizá los cardenales no están tan presos de ese materialismo impregnado del sectarismo más vergonzoso que nos hacen creer los medios. Quizá han elegido al Papa que de verdad necesita la Iglesia Católica.

Alguien que nos devuelva a Dios a nuestros rezos. Alguien que nos recuerde que Dios no es un padre dispuesto a pagar todas las juergas de un hijo zascandil, vago y vicioso. Alguien que comenzó buscando a Dios en las matemáticas y la filosofía y acabó encontrándolo en una humilde diócesis de Perú.

Porque Dios está en todas partes pero son las miradas limpias de los más humildes, no mancilladas por el resentimiento y las de los pobres de Espíritu que Jesús defiende en las Bienaventuranzas y la modernidad destruye antes de que nazcan, las que nos pueden hacer ver la Paz desarmada que reclama León XIV.

La Paz que nace del amor entre los seres humanos y no del sometimiento de unos a otros física, moral o espiritualmente. Porque solo una Paz desarmada tiene la bendición de Dios. Porque solo con Dios, faro y guía de nuestras vidas, tendremos el cielo más allá de lo que la física puede identificar.

Y aunque muchos no crean en ese cielo, los católicos no podemos olvidar que ese es el verdadero sentido de nuestra existencia, quien quiera seguir en el camino que marcó Cristo será bienvenido, pero no es la Iglesia la que debe amoldar el camino a los caminantes para que los caminantes dejen de caminar, viéndose felices en estupendas vías de servicio.

Creo que León XIV puede devolver a la Iglesia esa misión de iluminarnos en nuestro difícil, doloroso y sinuoso pase por la tierra, pero no como tristes borregos, sino como bravos toros o fieros leones.