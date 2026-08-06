La feria gastronómica ideal para visitar a partir del 8 de agosto: 88 productores y artesanos en dos días de celebración

Quedan dos días para que uno de los pueblos más bonitos del Pirineo se llene de ambiente y buena comida.

Se trata de la V edición de la Fiesta del Queso en Canfranc Estación (Huesca), un evento que se enmarca como uno de los principales atractivos del festival 'La montaña, los pueblos, las caras'.

Durante el próximo fin de semana, el 8 y 9 de agosto, tendrá lugar la esperada feria gastronómica, que contará con la participación de nada menos que 88 productores y artesanos.

En total, 41 de origen francés y 47 españoles.

El paraíso de los quesos

Si eres amante del queso estás de suerte. Dentro de las variedades que ocuparán los puestos habrá desde quesos bearneses (puro de oveja), a quesos de productores españoles de zonas como Aragón, Cataluña y Navarra.

Además, según se confirma desde la propia web del municipio, este 2026 será el año con mayor presencia de puestos dedicados al queso, con una proporción de 1 stand sobre 4, acogiendo a 22 productores dedicados únicamente a ofertar este producto.

Como principal novedad, el tradicional concurso de quesos se divide en dos jornadas; el sábado por la tarde se evaluarán los quesos españoles y el domingo los de los productores franceses.

Mientras, las catas y valoraciones correrán a cargo de un jurado formado previamente en técnicas de degustación.

Eso sí, cabe destacar que el horario en el que el mercado estará abierto será de las 10:30 a 20:00 horas del sábado y de 10:00 a 15:00 horas el domingo.

Fiesta del Queso, en Canfranc (Huesca) canfranc.es

Más actividades

Más allá del queso, en los puestos también podrá encontrarse otro tipo de productos como miel, embutidos, vinos, cervezas artesanales, repostería o degustaciones de chocolate.

Asimismo, el programa incluirá dos charlas dedicadas a la convivencia con la fauna salvaje, con especial atención al lobo y a las prácticas del ecopastoralismo, dos cuestiones clave para comprender la relación entre el ser humano y el entorno natural.

Otra de las actividades más esperadas será el esquilado de ovejas a la antigua con iniciación para los niños.

La música también tendrá un papel protagonista durante el fin de semana, con las actuaciones de la batucada L’Étoile Métisse (de Pau), los Músicos de La Solana y, como plato fuerte, el concierto de la banda de estilo Electro Balkan M’Aircidorien, previsto para el sábado a las 20:30.

Además, el recinto contará con una zona de restauración situada junto al escenario, que permanecerá abierta y en funcionamiento durante todo el fin de semana.

En definitiva, toda una fiesta que gira alrededor de la gastronomía.

Una oportunidad para descubrir Canfranc

Igualmente, este tipo de ocasiones representan una oportunidad de oro para visitar una zona que ya de por sí es única.

Canfranc es un pueblo pirenaico, perteneciente a la comarca de la Jacetania, con unos 630 habitantes y dividido en dos núcleos.

Por un lado está Canfranc Pueblo, el casco original que discurre de forma alargada, y Canfranc-Estación, famoso por su monumental estación internacional de ferrocarril reconvertida en hotel de lujo.

Canfranc, pueblo de Aragón. Turismo de Aragón

Es un punto perfecto para recorrer los municipios más característicos de la zona, como Jaca (a 16 km), que es el más grande, ambientado y con variedad de planes, o Villanúa (4 km al norte).

De igual modo, cualquier plan que tenga que ver con la naturaleza es un acierto asegurado, ya que Canfranc es un punto extraordinario para subir a Astún o Candanchú y empaparse de monte.