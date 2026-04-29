Ya ha entrado en vigor: ayudas de hasta 2.700 euros para jóvenes estudiantes que se trasladen de ciudad

El Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España ofrece diferentes ayudas económicas para jóvenes estudiantes.

Una de estas becas aborda el desplazamiento. Su denominación oficial es cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar, y está diseñada para quienes deben abandonar su domicilio habitual para continuar sus estudios.

En un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler en muchas ciudades universitarias, esta ayuda se ha convertido en un instrumento relevante dentro de la política educativa y social del Gobierno. Hasta 2.700 euros puede recibir el estudiante si cumple una serie de requisitos.

En ningún caso el importe concedido superará el gasto real de alojamiento que justifique el estudiante. Además, en situaciones concretas, como alumnos universitarios o de enseñanzas artísticas superiores con matrícula parcial de entre 48 y 59 créditos, la ayuda se reduce a un máximo de 350 euros.

El plazo para solicitar esta beca se abrió el pasado 7 de abril y permanecerá activo hasta el 18 de mayo.

Requisitos

El acceso a esta ayuda no es automático. El Ministerio establece una serie de condiciones que buscan garantizar que la beca se destina a quienes realmente la necesitan.

En primer lugar, el estudiante debe estar matriculado en modalidad presencial o semipresencial, quedando fuera quienes cursen estudios exclusivamente a distancia.

Uno de los puntos más relevantes es la justificación del traslado. El solicitante debe acreditar que necesita residir fuera del domicilio familiar durante todo el curso debido a factores como la distancia al centro educativo, la falta de transporte público adecuado o la incompatibilidad de horarios.

Además, es obligatorio demostrar los gastos de alojamiento, ya sea mediante contrato de alquiler, residencia de estudiantes, pensión u otras fórmulas similares.

En el caso de enseñanzas no universitarias, la administración también verifica si existe un centro educativo adecuado más cercano al domicilio familiar. Si lo hay y dispone de plazas, la ayuda podría denegarse.

Por otro lado, para que se conceda la beca al estudiante, se tendrá en cuenta la renta familiar.

Límites económicos

Como ocurre con el conjunto de becas generales, el criterio económico es determinante. Para optar a la ayuda de residencia, la renta familiar no puede superar el denominado umbral 2 fijado en la convocatoria anual.

"Te corresponderá más o menos cantidad de beca en función del umbral de tu renta familiar. De esta forma, garantizamos que las personas que menos ingresos obtuvieron el año pasado reciban más apoyo", explican desde la entidad.

Umbrales de renta familiar. Gobierno de España

Si la renta familiar es mayor que las cantidades determinadas en el umbral 3, no se tiene derecho a beca.

Por otro lado, el sistema contempla complementos específicos por insularidad o residencia en Ceuta y Melilla. Los estudiantes procedentes de Canarias o Baleares que necesiten transporte marítimo o aéreo pueden recibir entre 442 y 623 euros adicionales, cifra que puede elevarse hasta los 888 o 937 euros si el desplazamiento implica viajar a la Península.

Para comenzar los trámites y solicitar esta beca hay que acceder a la web oficial del Ministerio de Educación.