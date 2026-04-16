Eneko Fernández, chef: "Para la sopa de cebolla se necesita 60 g de mantequilla, coñac, pan y 1 litro de caldo"

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Eneko Fernández colgó las botas de fútbol, ganó Masterchef en 2023 y ahora nos sorprende con contenido gastronómico en sus redes sociales.

El zaragozano, junto al comentarista Alberto Edjogo Owono, han preparado una sopa de cebolla buenísima.

Cómo no podía ser de otra manera, mientras cocina hablan y vinculan la gastronomía con el fútbol, comparando por ejemplo la importancia del ajo con un jugador estratégico y la gestión de la cocina con la disciplina de un vestuario deportivo.

Entre risas y fogones, la conversación destaca el valor de la materia prima de calidad y la necesidad de potenciar cada ingrediente para lograr un resultado armonioso, tal como ocurre con los integrantes de un equipo.

Al final, tras gratinar el plato con una mezcla de quesos, los futboleros disfrutan del resultado resaltando que el éxito reside en la combinación perfecta de los elementos.

Sopa de cebolla

La sopa de cebolla es una receta tradicional francesa que poco a poco se está haciendo haciendo un hueco en nuestro país.

Es un plato riquísimo que permite alguna que otra variedad. La receta es sencilla por lo que es muy fácil que salga sabrosa.

Eso sí, es una receta contundente capaz de nutrirte todo el día por lo que hay que tener en cuenta las cantidades.

Los ingredientes básicos son la cebolla (evidentemente), la mantequilla, el caldo, el pan y queso. Pero para darle más sabor se pueden añadir tomillo, coñac y ajo, que es lo que hace Eneko.

Receta paso a paso

Esta receta es más típica en invierno, pero como de gustos no hay nada escrito, bien podemos hacer el plato de cuchara en pleno abril.

La sopa de cebolla no es algo muy elaborado ni requiere de muchas horas en la cocina, pero tampoco es algo para hacer a la ligera. Es un plato perfecto para ajustarse el delantal y convertirse durante un buen rato en chef.