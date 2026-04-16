Eneko Fernández, chef: "Para la sopa de cebolla se necesita 60 g de mantequilla, coñac, pan y 1 litro de caldo"
El plato de cuchara queda riquísimo con la receta del cocinero aragonés.
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- Total: 55 min
- Comensales: 4
Eneko Fernández colgó las botas de fútbol, ganó Masterchef en 2023 y ahora nos sorprende con contenido gastronómico en sus redes sociales.
El zaragozano, junto al comentarista Alberto Edjogo Owono, han preparado una sopa de cebolla buenísima.
Cómo no podía ser de otra manera, mientras cocina hablan y vinculan la gastronomía con el fútbol, comparando por ejemplo la importancia del ajo con un jugador estratégico y la gestión de la cocina con la disciplina de un vestuario deportivo.
Entre risas y fogones, la conversación destaca el valor de la materia prima de calidad y la necesidad de potenciar cada ingrediente para lograr un resultado armonioso, tal como ocurre con los integrantes de un equipo.
Al final, tras gratinar el plato con una mezcla de quesos, los futboleros disfrutan del resultado resaltando que el éxito reside en la combinación perfecta de los elementos.
Sopa de cebolla
La sopa de cebolla es una receta tradicional francesa que poco a poco se está haciendo haciendo un hueco en nuestro país.
Es un plato riquísimo que permite alguna que otra variedad. La receta es sencilla por lo que es muy fácil que salga sabrosa.
Eso sí, es una receta contundente capaz de nutrirte todo el día por lo que hay que tener en cuenta las cantidades.
Los ingredientes básicos son la cebolla (evidentemente), la mantequilla, el caldo, el pan y queso. Pero para darle más sabor se pueden añadir tomillo, coñac y ajo, que es lo que hace Eneko.
Receta paso a paso
Esta receta es más típica en invierno, pero como de gustos no hay nada escrito, bien podemos hacer el plato de cuchara en pleno abril.
La sopa de cebolla no es algo muy elaborado ni requiere de muchas horas en la cocina, pero tampoco es algo para hacer a la ligera. Es un plato perfecto para ajustarse el delantal y convertirse durante un buen rato en chef.
Ingredientes
- 5 cebollas
- 60 gramos de mantequilla
- 1 litro de caldo de carne
- pan
- vino blanco
- Coñac (un chorrito)
- Queso Gruyère y Comté
- 1 o 2 dientes de ajo
- Aceite de oliva
- sal
Paso 1
Preparar la cebolla: Corta las cebollas por el medio, quítales la primera capa y pícalas bien.
Paso 2
Calentar la base: En una olla a una temperatura media-alta, añade la mantequilla junto con un chorrito de aceite de oliva .
Paso 3
Pochar cebolla: Echa toda la cebolla picada a la olla, tápala y deja que sude y se cocine hasta que adquiera un color oscurito.
Paso 4
Desglasar: Cuando la cebolla tenga ese tono oscuro, añade el vino blanco y un poco de coñac . Deja cocinar hasta que se evapore todo el alcohol .
Paso 5
Añadir especias y líquido: Incorpora el tomillo a la olla y vierte el caldo de carne.
Paso 6
Preparar el pan y el ajo: Corta el pan en rodajas y mételo al horno para tostarlo. Después unta el pan con el ajo, un ingrediente que Eneko considera clave para potenciar los sabores.
Paso 7
Montar los cuencos: Una vez que la sopa (tiene que ser espesa) esté lista, sírvela y coloca una rebanada de pan tostado en cada cuenco.
Paso 8
Añadir el queso: Agrega una mezcla de queso Gruyère y queso Comté rayado por encima de la sopa y el pan.
Paso 9
Gratinar: Mete los cuencos al horno utilizando la función "super grill" para gratinar el queso hasta que quede bien fundido y dorado.