Ya ha entrado en vigor: multas de hasta 10.000 euros por dejar solo a tu gato 3 días según la Ley de Bienestar Animal

Cada vez más, los animales forman parte de los hogares españoles. Perros, gatos, conejos o peces se encuentran entre las mascotas más habituales en las familias.

Cuidarlos y atender sus necesidades es una responsabilidad que deben asumir sus propietarios.

En 2023, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Bienestar Animal, una norma que marcó un antes y un después en la protección de los animales en España. El texto recoge las obligaciones, normas y sanciones relacionadas con su cuidado.

El artículo 27 de la Ley 7/2023 prohíbe dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, el límite se reduce a 24 horas.

El incumplimiento de esta obligación está considerado, en principio, como una infracción leve, lo que puede suponer multas de entre 500 y 10.000 euros. En el caso de infracciones graves, las sanciones aumentan hasta los 50.000 euros.

Según el artículo 76 de la ley, se establecen tres tipos de infracciones:

Infracciones leves, sancionadas con apercibimiento o multas de entre 500 y 10.000 euros.

Infracciones graves, con multas de entre 10.001 y 50.000 euros.

Infracciones muy graves, con multas de entre 50.001 y 200.000 euros.

Dejar a un gato solo durante más de tres días encaja, en términos generales, como infracción leve dentro del régimen sancionador de la Ley de Bienestar Animal, siempre que no se produzcan daños en el animal.

La propia norma lo especifica en su artículo 27: "Dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos; en el caso de la especie canina, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas".

Por su parte, el artículo 73 define las infracciones leves como "aquellas conductas que, por acción u omisión, suponen el incumplimiento de obligaciones legales sin provocar daños físicos ni alteraciones en el comportamiento del animal".

En términos prácticos, se trata de incumplimientos de carácter menor, como no respetar determinadas obligaciones administrativas o de cuidado, siempre que el animal no sufra lesiones ni cambios de conducta.

Por ejemplo, dejar a un gato solo más tiempo del permitido sin que presente daños físicos o alteraciones de comportamiento se consideraría una infracción leve. Lo mismo ocurre con otras situaciones de desatención que incumplen la norma, pero que no generan sufrimiento ni secuelas.

No obstante, si la conducta provoca daño o sufrimiento en el animal, dejaría de considerarse leve y pasaría a calificarse como infracción grave, y la multa aumentaría hasta los 50.000 euros.