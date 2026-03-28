Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal prohíbe cambiar las ventanas de tu piso sin el permiso de la comunidad

Cuando se convive con otras personas, respetar los espacios y las normas comunes no es opcional, es la base de una buena convivencia.

Algo muy parecido ocurre en las comunidades de propietarios, donde decisiones que parecen tan simples, como cambiar las ventanas, pueden implicar permisos, reuniones y ciertos trámites previos.

Y es que sustituir las ventanas no es un detalle menor. En la mayoría de los casos afecta a la fachada, que es un elemento común, por lo que hay que ajustarse a lo que establece el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Este precepto, en su primer apartado, permite al propietario modificar elementos arquitectónicos de su vivienda "siempre que no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, ni perjudique los derechos de otro propietario".

Además, el Código Civil también considera elementos comunes las fachadas, incluyendo revestimientos exteriores, balcones y, por supuesto, las ventanas. Lo que refuerza su importancia dentro de la imagen del edificio y limita las decisiones unilaterales.

En otras palabras, puedes cambiarlas sin autorización siempre que no alteres la estética del edificio. Si por ejemplo, instalas unas ventanas iguales a las sustituidas, en principio no sería necesario pedir permiso, aunque lo más recomendable es comunicarlo previamente a la comunidad.

Entonces, ¿cuándo es necesario pedir permiso?

Siempre que la intervención modifique la estética del edificio, será necesario contar con autorización. Acciones como cambiar el color, el tipo de perfilería, el número de hojas o el grosor de los marcos son ejemplos claros donde sí hay que pedir permiso.

Lo correcto es presentar a la comunidad una pequeña memoria o proyecto, incluyendo el modelo de ventana, su imagen actual y propuesta. Así podrá incluirse en el orden del día de una junta y someterse a votación.

En estos casos, será la junta de vecinos quien decida según las mayorías que establece la Ley de Propiedad Horizontal. Habitualmente se exige una mayoría de tres quintas partes cuando se interviene en elementos comunes por razones estéticas o de mejora, salvo que los estatutos indiquen otra cosa.

¿Qué pasa si un vecino las cambia sin permiso?

Si un vecino decide cambiar las ventanas 'sin encomendarse a nadie', como se dice popularmente, la comunidad puede exigirle que reponga las originales, e incluso podría aprobar acciones judiciales en su contra si no cumple.

Además, disponer de una licencia municipal de obra menor no exime de cumplir con la Ley de Propiedad Horizontal ni con los acuerdos de la comunidad o sus estatutos. Una cosa es el permiso del ayuntamiento y otra muy distinta el respeto a las normas internas del edificio.