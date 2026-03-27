Ni Sistema Ibérico ni Picos de Europa: el otro refugio del oso pardo en España que logra superar los 100 ejemplares

Aragón ha registrado en 2025 un total de 183 indicios de presencia de oso pardo y la detección de al menos 8 ejemplares diferentes en el Pirineo aragonés, según los datos de que dispone la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca.

Durante este periodo se han contabilizado 8 ataques al ganado con 13 ovejas muertas, todos ellos en el Parque Natural de Los Valles Occidentales, lo que supone un descenso del 75% respecto al año anterior.

En el Pirineo Occidental, concretamente en los Valles Occidentales, se ha constatado la presencia de la hembra adulta Claverina, así como de los machos subadultos de cuatro años, Larry y Beroi, y del macho subadulto de dos años, Rey.

También se ha detectado el osezno macho e hijo de Claverina, además de un ejemplar indeterminado. En el Pirineo Oriental, en las comarcas de Ribagorza y Sobrarbe, se ha confirmado la presencia del macho adulto Cannellito, junto a otro oso indeterminado.

El oso Cannellito Gobierno de Aragón

En el conjunto del Pirineo, de acuerdo con información recopilada por el Grupo de Seguimiento Transfronterizo sobre la población de osos del Pirineo, la estimación poblacional para 2025 se sitúa en 130 osos, con un intervalo de confianza del 95% entre 109 y 143 ejemplares.

Mediante análisis genético se han identificado 108 individuos diferentes y la tasa de crecimiento poblacional alcanza el 11,6%. Durante el año se han detectado seis camadas con un total de ocho oseznos, una cifra inferior a la registrada en 2024 y 2023, cuando se contabilizaron 14 y 12 camadas, respectivamente.

Mapa poblacional de osos Gobierno de Aragón

Mesa del Oso

Cabe recordar que, para garantizar la compatibilidad entre la conservación de la biodiversidad, la presencia del oso pardo y el mantenimiento de las actividades tradicionales, el Gobierno de Aragón ha desplegado diversas medidas consensuadas con el territorio.

En septiembre de 2024 se constituyó la Mesa del Oso, un órgano de trabajo destinado a acordar actuaciones entre administraciones, ganaderos, cazadores y agentes locales, con el objetivo de preservar esta especie catalogada en peligro de extinción y asegurar la coexistencia con las comunidades rurales.

Entre las actuaciones desarrolladas destacan trabajos de prevención en los Valles Occidentales, único territorio donde se registran ataques, como la reparación de pistas y casetas, la instalación de un doble vallado de protección en el puerto de Segarra, en Ansó, la construcción de una nueva pista en Calveira y el traslado en helicóptero de una caseta de vigilancia en este mismo puerto.

Asimismo, se ha contratado a dos pastores para la custodia de los rebaños en el valle de Hecho.

Se dispone además de dos Patrullas Oso, integradas por cinco profesionales (tres en el Pirineo Occidental y dos en el Oriental) encargados del seguimiento poblacional, la vigilancia frente al furtivismo, el peritaje de daños y la atención a los ganaderos.

Reducción de los daños

En conjunto, estas actuaciones están contribuyendo a una reducción significativa de los daños. En 2024 se confirmaron 33 ataques, todos en los Valles Occidentales, con 46 reses muertas.

Esta cifra se redujo sensiblemente en el año 2025, tras la aplicación de las medidas, en el que se registraron 8 ataques al ganado con 13 ovejas muertas, un 75% menos que en el ejercicio anterior.