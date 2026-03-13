Es oficial: la empresa está obligada a pagar la hora extra al menos como la ordinaria según el Estatuto de los Trabajadores

Cuando se empieza a trabajar en una empresa es importante tener muy claras las condiciones y compromisos que se adquieren.

Sin embargo, a medida que pasan los meses o los años pueden ir surgiendo dudas sobre el convenio, las vacaciones o las bajas. Todo lo que afecta al empleado está recogido en el Estatuto de los Trabajadores, aunque luego muchas empresas se rigen por el convenio que especifica algunas cuestiones.

Respecto a la remuneración de las horas extra el artículo 35.1 del Estatuto de los Trabajadores explica que no puede pagarse por debajo del valor de la hora ordinaria.

Las horas extra son algo habitual en el día a día de muchos trabajadores, aunque no todos saben cómo deben compensarse.

Muchos empleados dan por hecho que esas horas se pagarán en la nómina, pero no tiene porqué ser así. La ley prevé dos opciones: una pasa por la remuneración económica y otra transformar cada hora extraordinaria en tiempo de descanso remunerado.

Si se opta por el pago de esa hora de más, el coste de esa hora no puede ser inferior a lo que se cobra por una hora ordinaria.

El artículo 35 punto 1 dice textualmente sobre las horas extraordinarias que: "Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo 34. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido".

Es decir, si la empresa decide pagarlas en vez de compensarlas con descanso, no puede pagarlas por debajo del valor de la hora normal de trabajo.

Horas extra

Las horas extra suelen ser compensadas por horas de descanso en vez de por remuneración económica. Todo depende del convenio y del acuerdo que se haya llegado, pero lo habitual es una hora de descanso por una hora extra trabajada.

El Estatuto de los Trabajadores establece que se consideran horas extraordinarias aquellas que se realizan por encima de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. Además su realización debe ser voluntaria.

Esto significa que el trabajador debe aceptar hacerlas, normalmente cuando firma su contrato o mediante algún acuerdo posterior que quede reflejado entre ambas partes.

Una vez que se han realizado las horas extra, la empresa puede pagarlas económicamente o compensarlas con descanso retribuido. En cualquier caso, deben implicar siempre algún tipo de compensación y beneficio para el trabajador.

Cuando no existe un acuerdo específico distinto, lo más frecuente es que la compensación se haga mediante descanso. En este caso, por cada hora extra trabajada corresponde una hora de descanso pagado.

Ese descanso debe disfrutarse dentro de los cuatro meses siguientes a la realización de las horas extraordinarias. Así, el trabajador puede recuperar el tiempo adicional dedicado al trabajo sin que su salario se vea reducido.