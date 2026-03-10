Aterriza en Zaragoza el mercadillo de ropa de segunda mano más esperado: cada prenda por solo 9 euros

Parece que vuelve el buen tiempo a Zaragoza y con el sol siempre apetecen planes fuera de casa. Si esa salida cuenta con alguna compra de ropa ya se convierte en el plan perfecto.

Entre el 13 y el 15 de marzo aterriza en pleno centro de la ciudad un mercadillo de ropa vintage que promete atraer a amantes de la moda, curiosos y cazadores de gangas.

Se trata del evento organizado por Pico Nine Events, que durante tres días transformará el espacio de la calle San Pablo en un punto de encuentro para quienes buscan prendas únicas con historia.

El mercadillo se instalará en el número 59 de la calle San Pablo, frente a la emblemática Iglesia de San Pablo, y abrirá sus puertas de 11.00 a 21.00 horas.

La propuesta es sencilla y muy atractiva: todas las prendas tendrán un precio único de 9 euros.

Camisetas, chaquetas, sudaderas o pantalones vintage se mezclarán en un espacio pensado para rebuscar con calma y encontrar piezas especiales sin gastar demasiado.

La entrada será totalmente gratuita, aunque quienes quieran evitar colas podrán optar por un pase VIP.

Además de las compras, el evento busca convertirse en una experiencia dinámica: durante el mercadillo habrá juegos y retos con premios para los asistentes, lo que añade un componente lúdico que va más allá de la simple compra de ropa.

Con iniciativas como esta, el mercado de segunda mano sigue ganando protagonismo en las ciudades españolas. Aparte de en Zaragoza, el mercadillo de ropa de segunda mano también estará los mismos días, en Sevilla.

Eventos como el de Pico Nine Events reflejan una tendencia creciente hacia una moda más sostenible y asequible, donde reutilizar prendas se convierte no solo en una forma de ahorrar, sino también en una manera de apostar por un consumo más responsable.

Durante tres días, Zaragoza tendrá la oportunidad de sumarse a esta corriente mientras disfruta de uno de los planes más atractivos del fin de semana.