Ni Aínsa ni Valderrobres, el pueblo con un castillo del siglo XI: fue palacio de los condes de Ribagorza y es una joya

Aragón está lleno de pueblos preciosos. Algunos de los más conocidos son Aínsa o Valderrobres, dos destinos muy populares para una escapada de tres o cuatro días. Historia, arquitectura medieval y paisajes espectaculares hacen que merezcan mucho la pena.

No obstante, Aragón guarda también muchos rincones menos famosos que sorprenden al viajero. Uno de ellos es Benabarre, un pequeño pueblo de la comarca de Ribagorza que esconde un patrimonio histórico realmente impresionante.

Su gran símbolo se alza en lo alto del casco urbano: el antiguo castillo del siglo XI que dominó durante siglos esta parte del Pirineo aragonés y fue palacio de los condes de Ribagorza.

El castillo de Benabarre

El gran símbolo del pueblo es el Castillo de Benabarre, situado en lo alto de la localidad y visible desde varios puntos del entorno.

Sus orígenes se remontan al siglo XI y durante siglos fue una fortaleza clave en esta zona fronteriza. Además de su función defensiva, llegó a convertirse en palacio de los condes de Ribagorza.

Castillo de Benabarre. Albergue Montfalco

El castillo fue escenario de numerosas batallas. A principios del siglo XVII quedó muy dañado, aunque volvió a utilizarse en el siglo XIX durante distintos conflictos, como las guerras carlistas. En ese momento se transformó en un fuerte fusilero, adaptado a las necesidades militares de la época.

Por eso hoy su aspecto recuerda en parte a una fortificación del siglo XIX, aunque todavía conserva muros más antiguos de su etapa medieval.

Conjunto histórico

El castillo forma un conjunto monumental en el que se pueden leer las diferentes etapas de su historia. Todo está integrado en un único recinto donde conviven restos medievales, reformas posteriores y estructuras defensivas más modernas.

El complejo está formado principalmente por dos espacios diferenciados. El recinto superior es el más antiguo y presenta una traza de origen musulmán.

Iglesia de Benabarre Huesca la Magia

De aquella época todavía se conservan algunos paredones en la base de la roca y la base de una torre de planta cuadrangular.

En el siglo XIV el castillo vivió una importante reforma. En ese momento se construyó la iglesia gótica que hoy conocemos como Santa María de Valdeflores.

A ella se accedía a través de una puerta con arco apuntado y todavía se conserva el tramo de los pies del templo.

Durante esa reforma también se amplió el campanario y se mejoraron varias partes del recinto: la cisterna rectangular del castillo, el cementerio y algunos lienzos de muralla del recinto inferior.

Naturaleza

La ubicación de Benabarre, en la comarca de la Ribagorza lo convierte en un buen punto de partida para explorar algunos de los paisajes más impresionantes del noreste de Aragón.

Desde aquí se puede acceder fácilmente al Montsec de Aragón, un espacio natural muy popular entre senderistas y amantes de la montaña.

Montsec Aragón, Ribagorza. Benabarre Turismo

Uno de los lugares más espectaculares de la zona es el Congosto de Montrebei, un desfiladero con pasarelas y escaleras de madera ancladas a la roca que permiten recorrer el cañón con vistas impresionantes.

Entre historia, naturaleza y tranquilidad, Benabarre es uno de esos pueblos que todavía sorprenden al viajero. Un rincón poco conocido de Aragón que demuestra que, más allá de los destinos más famosos, aún quedan lugares que son auténticas joyas.