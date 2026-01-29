Abre en Zaragoza un nuevo bar con alma argentina: "Tenemos casi completas las reservas antes de la inauguración"

Dicen que para que un negocio funcione, hay que poner el corazón. Si de ilusión, sacrificio y amor se trata, el nuevo bar-cafetería que abrirá este viernes 30 de enero en Zaragoza tiene todos los argumentos para triunfar.

Tomando como nombre una frase del himno nacional de Argentina, Coronados de Gloria ultima los detalles para presentarse al público. Lo hará oficialmente este viernes en la calle Almunia de Doña Godina, 6, en el barrio de La Almozara, en el espacio que regentaba la mítica cafetería El Pueyo.

Detrás de los alfajores, asado o tapas que podrán degustarse en el nuevo establecimiento, entre otras muchas opciones, se encuentra una familia hostelera de origen argentino.

Hace cinco años emigraron a España, directos al barrio zaragozano de la Almozara. Tras cierta experiencia en el sector, los hermanos Tomás y Joaquín emprenden este nuevo reto, para el que cuentan con el apoyo y la colaboración de sus padres. “La idea es sacarlo adelante en familia”, asegura Georgina, madre y voz de Coronados de Gloria.

Coronados de Gloria.

Recordando lo difícil que es inmigrar, la familia pone toda su ilusión en el proyecto. Una ilusión acompañada de nervios y ansiedad. Sin embargo, Georgina cuenta que la expectación en el barrio ha sido máxima y son muchos los vecinos que les están preguntando cuándo van a abrir.

Tantas son las ganas de que el gastrobar vea la luz que, sin apenas haberlo inaugurado, ya tienen “casi completas las reservas del fin de semana”. “No nos lo esperábamos, pero ha sido increíble”, manifiesta Georgina.

Lograrlo ha sido posible por el boca a boca y las redes sociales. Sobre todo, explican que lo han compartido en grupos de argentinos y sus compatriotas les están apoyando mucho. “No hay sitios en Zaragoza que hagan pizza a nuestro estilo, ni tampoco que te ofrezcan el asado con ese corte particular de Argentina”, defiende.

Pizza del nuevo gastrobar.

Del café al asado

En este aspecto, cabe destacar que Coronados de Gloria ofrece una carta muy variada, desde productos de cafetería o pastelería artesanal a comida de bar o restaurante.

Alfajores.

“Hay una barra muy grande y una cocina muy grande. Durante el día uno puede disfrutar en la barra tranquilamente de una tapa con una caña y luego hay otro sector que es enfocado a pastelería, con cafetería, incluso tenemos café de especialidad e infusiones de distintos lugares del mundo y con distintos sabores. También la típica bollería española con cosas argentinas como los alfajores de autor”, detalla Georgina.

En cuanto a las comidas y cenas, serán 100% argentinas y trabajarán por reserva, ya que, por ejemplo, la carne lleva su tiempo de preparación. Habrá parrilla, pizzas argentinas, un poco más gordas y con muchísima mozzarella, y algunas variedades de pastas caseras.

Asado argentino.

En definitiva, el objetivo es acercar la tradición argentina (con influencia italiana), pero respetando también la española con sus tapas y bocadillos.

Así pues, su previsión es abrir desde las 8.30 ininterrumpidamente hasta después de las cenas.